Брюс Уиллис продает особняк в Карибском море за рекордную сумму: фото дома
64-летний голливудский актер Брюс Уиллис выставил на продажу недвижимость, которая расположена в Карибском море. Невероятные пейзажи из имения и роскошные апартаменты "крепкий орешек" оценил рекордной суммой – в 33 миллиона долларов.
За тридцать лет успешной карьеры актер Брюс Уиллис имел возможность заработать на роскошные особняки по всему миру. Так, на данный момент он живет в имении за 9,8 миллиона долларов, которое расположено в Лос-Анджелесе, а на территории Карибского моря он владеет роскошным комплексом, который, как сообщает Variety, продает за рекордную сумму, а именно – 33 миллиона долларов.
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Актер приобрел недвижимость в 2000 году, когда расставался со своей первой женой Деми Мур. В 2004 году ремонтные работы на территории имения завершились, и с тех пор Брюс Уиллис часто посещал особняк. А около месяца назад даже возобновил свои свадебные обещания со второй женой Эммой Хеминг в присутствии Деми Мур.
Площадь недвижимости, которую называют одним из самых эксклюзивных курортов на всей планете, составляет 1250 квадратных метров. В доме разместилось 11 спален и 13 ванных комнат, меньшая половина которых расположена в главном здании, а другие – в гостевых бунгало.
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
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