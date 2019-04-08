Брюс Уиллис продает особняк в Карибском море за рекордную сумму: фото дома

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Брюс Уиллис продает дом за 33 миллиона долларов
Брюс Уиллис продает дом за 33 миллиона долларов / Коллаж: LifeStyle 24

64-летний голливудский актер Брюс Уиллис выставил на продажу недвижимость, которая расположена в Карибском море. Невероятные пейзажи из имения и роскошные апартаменты "крепкий орешек" оценил рекордной суммой – в 33 миллиона долларов.

За тридцать лет успешной карьеры актер Брюс Уиллис имел возможность заработать на роскошные особняки по всему миру. Так, на данный момент он живет в имении за 9,8 миллиона долларов, которое расположено в Лос-Анджелесе, а на территории Карибского моря он владеет роскошным комплексом, который, как сообщает Variety, продает за рекордную сумму, а именно – 33 миллиона долларов.

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Актер приобрел недвижимость в 2000 году, когда расставался со своей первой женой Деми Мур. В 2004 году ремонтные работы на территории имения завершились, и с тех пор Брюс Уиллис часто посещал особняк. А около месяца назад даже возобновил свои свадебные обещания со второй женой Эммой Хеминг в присутствии Деми Мур.

Площадь недвижимости, которую называют одним из самых эксклюзивных курортов на всей планете, составляет 1250 квадратных метров. В доме разместилось 11 спален и 13 ванных комнат, меньшая половина которых расположена в главном здании, а другие – в гостевых бунгало.

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety

Будинок Брюса Вілліса
Дом Брюса Уиллиса в Карибском море / Variety
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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость
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