Брюс Уиллис проводит карантин с экс-супругой Деми Мур: дочь пары объяснила решение отца

28-летняя дочь экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала, почему звездный отец решил провести карантин с бывшей женой и детьми. Как оказалось, его избранница Эмма Хеминг-Уиллис должна была присоединиться к семье и провести изоляцию с ними, однако из-за травмы дочери не смогла вовремя вылететь из Лос-Анджелеса.

Одна из самых красивых пар Голливуда развелась около 20 лет назад, однако Брюсу Уиллису и Деми Мур удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Выяснилось, что связь между экс-возлюбленными настолько прочная, что карантин они решили провести вместе. Как сообщает издание People, общая дочь бывших супругов Скаут объяснила, почему звездный папа не проводит изоляцию со своей нынешней женой Эммой Хеминг-Уиллис.

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В одном из подкастов девушка объяснила решение папы. Как оказалось, его 41-летняя избранница должна была присоединиться к семейству вместе с дочками 5-летней Эвелин и 8-летней Мэйбел. Они должны были вылететь из Лос-Анджелеса в штат Айдахо, однако одна из девочек наступила на иголку в парке и травмировала ногу. Эмма решила не рисковать здоровьем ребенка и обследоваться у врача.

Моей мачехе пришлось остаться в Лос-Анджелесе и дождаться результатов анализов, чтобы отвезти ее к врачу, а мой отец приехал сюда. В результате мачеха осталась с дочками там,

– пояснила Скаут.

Дочь звездных родителей не стала скрывать, что получает невероятное удовольствие от того, что родители снова объединились в доме, в котором воспитывали трех своих потомков: 31-летнюю Румер, 28-летнюю Скаут и 26-летнюю Талулу. "Они оба такие занудные, волшебные, родители 90-х в маленьком городке, где они решили воспитывать своих детей, а не переезжать в Лос-Анджелес. Было здорово получить возможность провести так много времени вместе", – рассказала дочь.

Следует отметить, что семья придумывает немало совместных развлечений, которые разнообразят их досуг. Они устраивают пижамные вечеринки, дружеские чтения книг, домашние съемки, прогулки на природе и вместе рисуют картины. Деми Мур и ее дочери активно публикуют счастливые семейные моменты на личных страницах в социальных сетях и подогревают интерес фолловеров к своему семейству.