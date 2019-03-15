Брюс Уиллис с женой переехали в Лос-Анджелес: фото роскошного имения за 9,8 миллиона долларов

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис переехал из апартаментов в Нью-Йорке в роскошный дом в Лос-Анджелесе вместе со всей семьей. Фото имений "крепкого орешка" просто взорвали сеть.

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис продал огромный особняк площадью 557 квадратных метров в Нью-Йорке, и приобрел дом вдвое меньше. Однако и там актеру не жилось. Он вместе с женой Эммой и детьми переехал в роскошный дом в Лос-Анджелесе.

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Дом с белым фасадом и интерьером в светлых тонах обошелся 63-летнему Брюсу Уиллису в 9,8 миллиона долларов. В двухэтажном особняке 7 спален, гостиная с роялем, 5 ванных комнат, сауна, домашний кинотеатр на 12 человек и закрытый бассейн. На территории дома есть два открытых бассейна, веранда и тренажерный зал.



Дом Брюса Уиллиса / Variety



На территории дома Брюса Уиллиса / Variety На территории дома Брюса Уиллиса / Variety



Дом Брюса Уиллиса​ / Variety Дом Брюса Уиллиса​ / Variety



Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety / Variety



Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety



Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety



Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety





Кинотеатр в доме Брюса Уиллиса / Variety Кинотеатр в доме Брюса Уиллиса / Variety



Сауна в доме Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety Сауна в доме Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety