Брюс Уиллис с женой переехали в Лос-Анджелес: фото роскошного имения за 9,8 миллиона долларов
Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис переехал из апартаментов в Нью-Йорке в роскошный дом в Лос-Анджелесе вместе со всей семьей. Фото имений "крепкого орешка" просто взорвали сеть.
Недавно стало известно, что Брюс Уиллис продал огромный особняк площадью 557 квадратных метров в Нью-Йорке, и приобрел дом вдвое меньше. Однако и там актеру не жилось. Он вместе с женой Эммой и детьми переехал в роскошный дом в Лос-Анджелесе.
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Дом с белым фасадом и интерьером в светлых тонах обошелся 63-летнему Брюсу Уиллису в 9,8 миллиона долларов. В двухэтажном особняке 7 спален, гостиная с роялем, 5 ванных комнат, сауна, домашний кинотеатр на 12 человек и закрытый бассейн. На территории дома есть два открытых бассейна, веранда и тренажерный зал.
Дом Брюса Уиллиса / Variety
На территории дома Брюса Уиллиса / Variety
Дом Брюса Уиллиса / Variety
Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety
Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety
Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety
Внутри дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety
Кинотеатр в доме Брюса Уиллиса / Variety
Сауна в доме Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety
Терраса у дома Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Variety