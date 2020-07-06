В Голливуде оплакивают еще одну звездную жертву коронавируса: от осложнений, вызванных COVID-19, умер Ник Кордеро. На момент смерти ему было всего 41.

По данным журнала People, жена Ника Кордеро подтвердила информацию о смерти актера Бродвея. Аманда Клотс рассказала, что ее муж боролся с недугом более 3 месяцев. Однако в воскресенье, 5 июня, врачам не удалось нормализовать состояние актера. Умер он от осложнений коронавируса в медицинском центре Кедр-Синай, в Лос-Анджелесе.

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"У Бога теперь есть еще один ангел на небе. Мой любимый муж умер сегодня утром ... У меня разбито сердце, я не представляю нашей жизни без него. Ник был таким ярким светом. Он был другом каждого, любил слушать, помогать и особенно общаться. Он был невероятным актером и музыкантом", – написала Аманда Клотс на странице в Инстаграме.

Еще 31 марта жена Ника Кордеро рассказала поклонникам, что ее муж находится в реанимации. Врачи диагностировали у него пневмонию, которую вызвал COVID-19. Однако тесты на коронавирус не сразу показали положительный результат, только с третьего раза медики получили подтверждение, что это COVID-19. Кроме этого, болезнь не проявлялась в привычной форме – с повышенной температурой и кашлем. Как утверждает Аманда Клотс, ее муж был только изможденным.

Он не мог встать с кровати, настолько устал, без энергии. Это был на самом деле единственный его симптом,

– рассказала она.

За 2 месяца госпитализации Ник Кордеро пережил два мини-инсульта, ампутацию ноги и операцию на легком. В последние дни актер находился в искусственной коме и незадолго до смерти пришел в себя.

Что известно о Ника Кордеро

Ник Кордеро был известен в Голливуде благодаря шоу на Бродвее. Самыми популярными его представлениями были "Рок веков", "Синяя кровь", "Тяжелая голова", "Твои шесть", "Сказка Бронкса" и др. За время своей карьеры он получил престижные награды и был номинирован на "Тони", как лучший актер мюзиклов.

Что касается личной жизни, то с 2017 года Ник Кордеро был женат на Аманде Клотс. Пара жила в Лос-Анджелесе и воспитывала общего сына Элвиса. Мальчику сейчас исполнился 1 год.