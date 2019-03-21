Бронзовый тело и позолоченное платье: Рианна предстала в сексуальной съемке для своего бренда

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

31-летняя барбадосская певица не перестает радовать поклонников новинками от собственного бренда. Недавно Рианна представила новую коллекцию нижнего белья, а теперь сексуально представляет косметические средства.

Певица Рианна давно проявляет себя как бизнесвумен, поскольку она сама основала бренд, в коллекциях которого можно увидеть белье и купальные костюмы. После этого американская звезда начала продвигать свою косметическую марку Fenty Beauty. Представить новое средство певице удалось очень эффектно.

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Рианна позирует на фото в сексуальном золотистом мини-платье с глубоким декольте. К яркому платью певица подобрала босоножки в тон, однако особое внимание она привлекает не к ее наряду, а к возвращению хайлайтера для тела. Это косметическое средство пользовалось большой популярностью в прошлом сезоне. Тело 31-летней Рианны привлекательно сверкало на солнце, что не могло не привлечь внимание поклонников. Также певица опубликовала короткий видеоролик, в котором принимали участие и другие модели.

Ріанна
Рианна / Instagram / @badgalriri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Рианна
Источник: 24 Канал
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