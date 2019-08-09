Бронзовый загар и идеальная фигура: Изабель Гулар поделилась новыми снимками с отдыха

Бразильянка Изабель Гулар не прекращает дразниться яркими кадрами с отдыха в Италии со своими фанатами. На ее фотографиях идеально все – от пейзажей, на фоне которых она позирует, до ее внешнего вида.

Instagram-страница бразильской супермодели может претендовать на звание лучшего эротического и одновременно эстетического блога лета-2019. Ведь красивые локации, которые Изабель Гулар выбирает для отдыха, моменты, которые отражает ее фотограф, и ее роскошная фигура в сочетании создают настоящее незабываемое комбо на просторах интернета.

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На новых кадрах темноволосая красавица предстала в ярком купальнике в клеточку желтого и голубого цветов. "Верх" ее пляжного наряда был создан в виде мини-топа, а трусики с высокой посадкой лишь подчеркнули длину ее ног и стройность форм. На фото модель по-детски забавлялась в воде, ловя волны.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart