Бронзовый загар и идеальная фигура: Изабель Гулар поделилась новыми снимками с отдыха

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Изабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильянка Изабель Гулар не прекращает дразниться яркими кадрами с отдыха в Италии со своими фанатами. На ее фотографиях идеально все – от пейзажей, на фоне которых она позирует, до ее внешнего вида.

 

Instagram-страница бразильской супермодели может претендовать на звание лучшего эротического и одновременно эстетического блога лета-2019. Ведь красивые локации, которые Изабель Гулар выбирает для отдыха, моменты, которые отражает ее фотограф, и ее роскошная фигура в сочетании создают настоящее незабываемое комбо на просторах интернета.

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На новых кадрах темноволосая красавица предстала в ярком купальнике в клеточку желтого и голубого цветов. "Верх" ее пляжного наряда был создан в виде мини-топа, а трусики с высокой посадкой лишь подчеркнули длину ее ног и стройность форм. На фото модель по-детски забавлялась в воде, ловя волны.

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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