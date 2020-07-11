Бруклин Бекхэм обручился с любимой девушкой, – СМИ

Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц. Их отношения длятся уже десять месяцев. Об этом сообщаю западные СМИ.

Бруклин – фотограф, Никола – американская актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельца. К истории их любви приковано внимание журналистов. На страницах издания The Mirror появилась информация о том, что пара обручилась.

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По словам инсайдеров, 21-летний Бруклин рассказал своим друзьям в Калифорнии, что сделал предложение 25-летней Николе. Среди его окружения каждый знает об их безграничной любви. Источник сообщает, что Дэвид и Виктория дали сыну свое благословение. Родители очень рады такому решению сына, ведь после нескольких сложных отношений он наконец-то нашел избранницу, которая подходит ему.

PR-директор Бруклина, который также представляет интересы его родителей, отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Поэтому пока неизвестно, насколько информация о помолвке является достоверной.

Что известно о личной жизни Бруклина Бекхэма?

В 2014 году он имел роман с актрисой Хлоей Морец, которая старше него на два года. Влюбленные долгое время не афишировали отношения и утверждали, что их связывает лишь дружба.

Позже СМИ писали, что Бруклин в восторге от певицы Селены Гомес. Речь шла о том, что он не раз просил дать ему шанс на отношения. Артистка была не против ухаживаний Бекхэма, однако отношений с ним не хотела. Позже стало известно, что именно из-за флирта с Селеной Бруклин разошелся с Хлоей.

Весной 2016 года в социальных сетях появилась фотография, где Бруклин обнимает Хлою. После этого, в эфире одного из телешоу девушка призналась, что у них роман.

Об отношениях Бруклина и Николы Пельц стало известно в октябре 2019 года. Тогда они вместе посетили вечеринку на Хэллоуин. Влюбленные вместе встретили Новый 2020 год на вечеринке семьи Бекхэмов в их имении в местечке Котсволд. По случаю 25-летия любимой Бруклин организовал первую совместную поездку на солнечный курорт. Пара не стесняется показывать свои чувства и с радостью делится романтическими фото с поклонниками.