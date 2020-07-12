Бруклин Бекхэм женится на дочке миллиардера: две свадьбы и брачный договор

Старший сын звездных родителей Виктории и Дэвида Бекхэмов сделал предложение любимой девушке Николе Пельтц. 21-летний Бруклин Бекхэм планирует сыграть две свадьбы с дочерью американского миллиардера и заключить брачный договор, ведь папа невесты оставит молодой семье кругленькую сумму.

Вчера, 11 июля, западная пресса пестрела предположениями о вероятной помолвке фотографа Бруклина Бекхэма с актрисой Николой Пельтц. Парень подтвердил слухи в инстаграм-профиле, опубликовав фото с любимой, на котором невеста эффектно засветила обручальное кольцо в кадре. Он признался, что сделал предложение девушке еще две недели назад, а издание Daily Mail обнародовало первые детали будущей свадьбы.

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Бруклин Бекхэм показал романтическое фото с 25-летней Николой Пельтц среди поля в нежных образах. Фотограф запечатлел момент перед поцелуем влюбленных. Актриса позировала в шелковом светло-желтом платье свободного кроя на тонких бретелях, а сын звездной четы – в синем костюме и белой футболке. В подписи к чувственной фотографии он не скрывал своего счастья от того, что услышал "да" на предложение пожениться, и пообещал быть порядочным семьянином.

"Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку в будущем. Люблю тебя, малышка", – написал Бруклин Бекхэм.

На помолвку жених подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом в пять карат изумрудной огранки, стоимость которого составляет до 200 тысяч долларов – более 5 миллионов гривен. Такие украшения носят Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс.

Что известно о свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц?

Несмотря на то, что о бракосочетании звездной пары стало известно только вчера, в СМИ уже появились первые подробности предстоящей свадьбы. Инсайдеры заверили, что молодожены готовятся сыграть сразу две церемонии – на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья актрисы. Расходы за пышные празднования возьмет на себя отец невесты, американский миллиардер Нельсон Пельтц. Однако родители Бруклина Виктория и Дэвид Бекхэмы также хотят сделать свой вклад в торжество. Предполагают, что свадьбу пара сыграет в конце лета следующего года или же в начале осени.

Похоже, 9-летняя сестра фотографа Харпер будет главной подружкой невесты, а его братья 17-летний Ромео и 15-летний Круз – друзьями жениха. К слову, над свадебным платьем Николы Пельтц будет работать модельер Виктория Бекхэм. Молодожены также заключат брачный договор, ведь состоятельный отец девушки передаст одному из восьми детей часть своего состояния, которое составляет 1,34 миллиарда фунтов стерлингов – более 4,5 триллиона гривен.