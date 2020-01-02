Бруклин Бекхэм отметил Новый год вместе с возлюбленной в семейном кругу: фото

Старший отпрыск звездной четы познакомил новую избранницу Николу Пельтц со всем семейством во время новогодней вечеринки в доме Бекхэмов. Бруклин впервые публично объявил о своих новых отношениях, опубликовав серию фотографий с любимой на личной странице в инстаграме.

Об отношениях новоиспеченной пары стало известно в октябре, когда они вместе посетили вечеринку в Хэллоуин. Недавно 20-летний Бруклин Бекхэм познакомил молодую актрису Николу Пельтц со своими дедушкой и бабушкой, когда они вместе побывали на пьесе "Thriller Live" в одном из лондонских театров.

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Дочь известного американского миллиардера Нельсона Пельтца 24-летняя Никола стала гостьей новогодней вечеринки семьи Бекхэмов в их имении в городке Котсуолд. Трогательными кадрами фотограф Бруклин поделился на личной странице в инстаграме. На одной из фотографий пара появилась в официальных стильных образах в роскошном доме парня.



Бруклин Бекхэм рядом с любимой Николой Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

Другие фотографии более непринужденные. Влюбленные с взъерошенными волосами и в больших спортивных костюмах позировали на лестнице в доме, очевидно, на утро после шумной вечеринки. Бекхэм нежно прижался к избраннице.

Также в профиле Бруклина появился кадр, на котором Никола появилась сама. Ненакрашенная девушка прикрывает лицо руками, глядя в камеру.



Бруклин Бекхэм рядом с любимой Николой Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham