Бруклин Бекхэм отпраздновал Новый год с новой девушкой и семьей: фото

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Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм 19-летний Бруклин начал отношения с моделью Ханой Кросс, которая на 2 года старше него. Семейство Бекхэмов уже познакомилось с девушкой и даже отпраздновали Новый год вместе.

Бруклин не публиковал ни одного совместного фото с девушкой в новогоднюю ночь, однако сама Кросс решила показать поклонникам снимок на своей странице в Instagram.

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На фото Бруклин одет в белую рубашку и клетчатые штаны, а Хана примерила черное вечернее платье с глубоким декольте.

В подписи модель поздравила поклонников с Новым годом.

бруклін бекхем

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross

В таком же образе и интерьере Бруклин позирует еще на семейном фото, которое показала Виктория Бекхэм. Тогда собрался полный состав Бекхэмов. Следовательно, вероятнее всего, что новая девушка провела новогоднюю ночь в кругу звездной британской семьи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

 

Напомним, 19-летний Бруклин Бекхэм ранее имел серьезные отношения и уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Звездные романы Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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