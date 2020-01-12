Бруклин Бекхэм поделился трогательными кадрами первого совместного путешествия с любимой

20-летний потомок британской модельерши и бывшего капитана сборной Англии по футболу отправился в романтическое путешествие со своей избранницей. Совместный отдых был приурочен к 25-летию молодой актрисы Николы Пельтц.

Звездный отпрыск в очередной раз доказывает свои серьезные намерения в новых отношениях с дочерью известного американского миллиардера Нельсона Пельтца. Недавно пара осуществила первый публичный выход, во время которого их успели заснять папарацци. Кроме того, на личных страницах влюбленных уже неоднократно появлялись красноречивые фотографии, подтверждающие их чувства.

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Свой 25 день рождения Никола Пельтц встретила в страстных объятиях своего бойфренда. Чувственными кадрами из совместного отдыха на солнечном курорте Бруклин Бекхэм поделился в своем инстаграме. Сообщение было посвящено любимой, которая, судя по всему, смогла покорить сердце известного ухажера.

С днем ​​рождения, кроха. У тебя удивительное сердце,

– поздравил Николу Пельтц фотограф.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц​ / Instagram / @brooklynbeckham



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

В свою очередь актриса тоже поделилась снимками с отдыха, который пришелся ей по душе. Ведь Никола призналась, что отныне хочет путешествовать везде только с Бруклином.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Instagram / @nicolaannepeltz

Напомним, что Никола стала гостьей новогодней вечеринки семьи Бекхэмов в их имении в городке Котсуолд. Она познакомилась со звездной семьей своего парня, которая, похоже, одобрила выбор Бруклина. Так, кадры с отдыха он дополнил фото поцелуя с избранницей под вспышки праздничных салютов.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц​ / Instagram / @brooklynbeckham



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц​ / Instagram / @brooklynbeckham