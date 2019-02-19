Бруклин Бекхэм с девушкой будет жить в доме семьи: интересные подробности

Отношения 19-летнего Бруклина Бекхэма и его девушки Ханы Кросс выходят на новый уровень – влюбленные будут жить вместе. Что интересно, они не будут переезжать, а остаются в Лондоне под одной крышей со звездными родителями парня – Викторией и Дэвидом Бэкхемами.

Так, Дэвид и Виктория решили выделить молодым влюбленным отдельное крыло в своем новом особняке, который стоит 40 миллионов долларов. Об этом сообщил инсайдер издания The Sun.

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Бруклин и Хана вместе смогут жить в изолированных апартаментах в доме в Лондоне.

Дэвид и Виктория любят, когда Бруклин дома, когда в Лондоне. Однако они понимают, что ему почти 20 и он требует личного пространства. Поэтому они переделали часть дома под изолированную квартиру, чтобы сын мог жить самостоятельно и даже не заходить в основную часть дома, если ему этого не захочется. Они понимают, что ему с Ханой так будет удобнее,

– говорится в источнике.