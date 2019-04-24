Бруклин Бекхэм страстно обнял любимую Хану Кросс: чувственные снимки

Старший сын знаменитой британской четы Бекхэмов Бруклин давно не скрывает чувств к своей девушке Хане Кросс. Модель появляется на всех семейных мероприятиях, надевает одежду от дизайнера Виктории Бекхэм и отлично дружит с младшими братьями и сестрой своего "бойфренда". Теперь влюбленные впервые снялись в чувственной фотосессии вдвоем.

Новые впечатляющие снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Также в фотосессии принял участие еще и другой сын Виктории и Дэвида Ромео Бекхэм, который поделился общими фото с братом.

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Хана и Бруклин позировали перед объективом популярного фотографа Дэймона Бейкера, который выработал собственный стиль в черно-белых портретах.

Кросс соблазнительно снялась в белой футболке и черном бюстгальтере. Интересным элементом ее образа стала подвеска с английской буквой "В" (Brooklyn – Бруклин), которую девушка часто демонстрирует на публичных мероприятиях.



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram / @hancross