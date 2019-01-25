Бруклин Бекхэм устроил для своей девушки откровенную фотосессию: пикантные кадры

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм ушел в новые отношения с моделью Ханой Кросс. Пара не только наслаждается общением, но и проводит достаточно пикантные фотосессии.

Черно-белые фото появились на Instagram странице Ханы Кросс. Вероятно, именно молодой фотограф Бруклин Бекхэм был автором снимков, ведь фото сделаны в его любимых тонах.

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Согласно снимкам, Хана Кросс позировала в ванной комнате, когда как раз принимала душ. Девушка соблазнительно смотрела в камеру и не скрывала свою сексуальность. Стоит отметить, что на фото не виднелся наряд девушки, поэтому, вероятно, она позировала обнаженной.

Сексуальности Хане Кросс добавили мокрые волосы и украшения. В частности, на шее модели красовалась подвеска с буквой B.

Кроме этого, девушка не скрывает, что до безумия влюблена в 19-летнего Бруклина Бекхэма. Вместе со своим звездным бойфрендом Хана Кросс снялась в романтической фотосессии, которая тоже была достаточно провокационной. Пара позировала на улицах Нью-Йорка в пикантной позе.