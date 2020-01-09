Бруклин Бекхэм устроил романтическое свидание для любимой

Старший отпрыск звездной четы впервые публично объявил о своих новых отношениях в новогоднюю ночь. Он опубликовал фотографии с любимой, которая стала гостьей вечеринки в доме Бекхэмов. Влюбленные проводят много времени вместе. Да, на днях их заметили на романтическом свидании.

Об отношениях 20-летнего Бруклина с 24-летней Николой Пельтц заговорили после вечеринки в Хэллоуин, на которой они появились вместе. С тех пор известный поклонник активно знакомил новую избранницу со своим звездным семейством. Вместе с бабушкой, дедушкой и младшими братьями пара посетила спектакль в Лондоне. А новогоднюю ночь молодая актриса провела в кругу семьи Бекхэмов.

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На днях влюбленных заметили на романтическом вечере, который стал их первым публичным появлением после длительного замалчивания отношений. Дочь известного американского миллиардера Нельсона Пельтца получила от фотографа роскошный букет из розовых роз.

Это еще раз доказывает романтическую натуру звездного отпрыска, перед ухаживаниями которого не устоит ни одна красавица.



Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Getty Images

Для первого публичного выхода в статусе пары влюбленные выбрали образы в стиле casual. Бруклин Бекхэм надел черную куртку с нашивкой Dickiеs, белую футболку и удобные кеды. Зато обольстительная блондинка выбрала яркий красный топ и облегающие черные брюки с высокой талией, которые подчеркнули ее модельную фигуру. Никола Пельтц надела черную закрытую обувь на высоких каблуках.

Стоит отметить, что личные страницы влюбленных постепенно пополняются новыми совместными фотографиями. Судя по всему, на эти отношения Бруклин Бекхэм настроен серьезно.