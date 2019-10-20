Бруклин Бекхэм закрутил новый роман с девушкой, которая старше его: фото

20-летний Бруклин Бекхэм после длительного скандального романа с моделью Ханой Кросс начал встречаться с 25-летней актрисой Фиби Торранс.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Как говорится в источнике со ссылкой на инсайдеров, друзья Бруклина дразнили его за внешнее сходство между его матерью Викторией Бекхэм и Фиби Торранс.

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Также издание отмечает, что Бруклина видели с 25-летней девушкой уже на нескольких свиданиях.



Фиби Торранс / Getty Images



Фиби Торранс / Getty Images

Добавим, последний совместный выход Бруклина и Ханы Кросс был на Уимблдоне 15 июля. С тех пор любовники вместе не попадали ни в объективы папарацци, ни на личных фото в социальных сетях. Ранее девушка появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, однако после громкого инцидента в ресторане французского отеля, когда Бруклин и Хана публично выясняли отношения, модель в компании звездного семейства не видели. Напомним, в тот день Кросс в пылу набросилась на парня с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс​ / Getty Images