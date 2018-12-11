Бруклин Бекхэм закрутил роман с моделью: первое фото пары

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Новый роман Бруклина Бекхэма
Новый роман Бруклина Бекхэма / www.dailymail.co.uk

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм закрутил новый роман. 19-летний Бруклин начал отношения с моделью Ханой Кросс, которая на 2 года старше него.

Папарацци издания The Daily Mail зафиксировали, как парень вместе с манекенщицей покидали шумную вечеринку в Лондоне. Светское мероприятие было устроено в честь церемонии награждения Fashion Awards-2018. Бруклин крепко держал хану за руку, пробираясь мимо репортеров.

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Неизвестно, проявляла ли пара чувства во время вечеринки, однако на улице было видно, насколько заботливым к девушке является отношение сына супругов Бекхэмов. Парень отдал своей избраннице пиджак, помог ей одеться.

Бруклін Бекхем закрутив роман з моделлю Ханою Кросс
Бруклин Бекхэм закрутил роман с моделью Ханою Кросс / The Daily Mail

Стоит отметить, что на светское мероприятие Бруклин Бекхэм пришел в классических черных брюках и белой рубашке, которая уже под конец вечера была неряшливо заправлена. Одновременно Хана надела на вечеринку широкие брюки с ярким принтом и белый топ.

 

Бруклін Бекхем новий роман
Новый роман Бруклина Бекхэма / The Daily Mail

Ранее журналисты уже видели пару вместе. Бруклин и Хана посетили концерт группы Mumford & Sons. Во время выступления коллектива влюбленные улыбались и не отпускали друг друга из объятий.

Напомним, недавно экс-девушку Бруклина Бехема – актрису Хлою Морец – заметили на свидании с моделью Кейт Харрисон. Девушки гуляли по улицам Нью-Йорка и целовались.

Теги: Мода LifeStyle Звездные романы
Источник: Lifestyle
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