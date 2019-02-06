Брутальный образ: королева Иордании удивила кожаной курткой в галерее

Иорданская королева удивила выбором наряда для светского мероприятия. Ее Величество Рания засветилась на выставке картин в кожаной куртке.

Со дня королевской свадьбы с монархом Абдаллой II волшебная Рания стала своеобразным примером для подражания. Ее Величество поражает красотой и стилем своего наряда. Однако иногда королева Иордании любит нарушать этикет.

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На днях она стала одной из приглашенных гостей на открытии новой выставки. Для такого светского выхода королева Рания выбрала приталенные черные брюки и белую блузку с красными полосками. Такой милый образ она решила дополнить обувью на каблуке и черной кожаной курткой, что добавила ей немножко брутальности.

Талантливая и улыбчивая принцесса Вийден всегда играет важную роль в покровительстве искусства Иордании. Поражена ее компанией на выставке художника Моханна Дурра, чьи работы были выставлены в Национальной галерее искусств,

– отметила королева Рания, добавив несколько фото со своего выхода.



Королева Рания в галерее / Instagram / @ queenrania



Иорданская королева Рания на светском мероприятии / Instagram / @ queenrania