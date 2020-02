"Будь леди", - говорили они: Синтия Никсон рассказала о ежедневном давлении на женщин в видео

Американская актриса и известная феминистка Синтия Никсон стала главной героиней нового ролика в журнале Girls Girls Girls. Там она выступила с речью, в которой кратко рассказала о давлении, которое оказывают на женщин по поводу их внешнего вида.

Режиссером видеоролика Be a Lady They Said (с английского – "Будь леди", – говорили они) стал Пол Маклин, а продюсером – Клер Ротштайн. Автором слов стала блогер Камиль Rainville, которая в декабре 2017 года опубликовала в своем блоге яркую речь. В видео Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в знаменитом сериале "Секс и город", предстала в строгом классическом костюме, с лаконичной прической и макияжем с акцентом на глазах. Женщина озвучила навязанные обществом правила, по которым вроде как должны жить женщины и которые касаются их внешнего вида и поведения.

Часть речи:

"Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Набери вес. Похудей. Перестань есть так много. Не ешь слишком быстро. Заказывай салат. Не ешь углеводы. Тебе надо сбросить вес. Садись на диету. Боже, ты похожа на скелет. Почему бы тебе просто не поесть? Ты выглядишь больной. Ешь бургер. Мужчины любят женщин с мясом на костях. Будь легкой. Будь маленькой. Будь ласковой. Будь женственной. Будь леди, – говорили они. Не говори слишком громко. Не говори слишком много. Не будь напуганной. Почему ты такая несчастная? Не будь сукой. Не будь такой наглой. Не будь такой эмоциональной, не плачь, не кричи, не ругайся. Ты когда-то станешь доброй женой. Возьмешь его фамилию. Ты переписала свое имя? Сумасшедшая феминистка. Роди ему детей. Ты не хочешь детей? Когда-нибудь захочешь. Ты изменишь свое мнение".

Смотрите видео Be a Lady They Said с Синтией Никсон онлайн:

Стоит добавить, что под видеороликом на ресурсе Vimeo лишь 11 комментариев, впрочем все они отличаются между собой. Одни увлекаются словами, другие просят похожее сделать про мужчин, а еще некоторые отмечают, что так говорят женщинам только их матери.



Комментарии к видеоролике Be a Lady They Said с Синтией Никсон / Скриншот