Будь примером для своей семьи: звездные папы призывали соблюдать карантин

Украинский шоу-бизнес продолжает активно призывать общество соблюдать самоизоляцию. Звездные папы записали видеообращение для родителей, посоветовав стать примером для своих детей. В ролике снялись Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Потап, Монатик, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич.

При стремительном распространении коронавируса на теритирии Украины Министерство здравоохранения продолжает информировать общество о рисках пандемии и подчеркивать необходимость придерживаться карантинного режима. К инициативе присоединились и знаменитые отцы, которые снялись в видеоролике.

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Телеведущие Юрий Горбунов и Анатолий Анатолич, певцы Потап, Монатик и Олег Скрипка и комик Евгений Кошевой отметили, что именно родители могут стать примером для своих детей в условиях национального карантина. Они отметили, что бояться нечего, однако именно сейчас время позаботиться о семье.

Будь примером для своей семьи: тщательно мой и дезинфицируй руки, чаще проветривай комнату и без необходимости не выходи из дома. Следите за своим малышом, чтобы руки меньше касались чужих игрушек, дверных ручек и кнопок лифтов,

– говорится в видео.

Монатик посоветовал родителям научить детей кашлять и чихать в локоть, трендово здороваться без пожатия рук и общаться с друзьями онлайн. Кроме того, звезды напомнили, что стоит заботиться не только о детях, но и о пожилых родителях, которые находятся в группе риска: "Карантин – это возможность подарить еще больше любви своей семье".

В целом в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека умерли. Один пациент полностью выздоровел. Эпицентром болезни стали Черновицкая область – 38 случаев, и город Киев – 29 случаев.



Карантин в Украине 2020 / Инфографика 24 канала