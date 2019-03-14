Будет горячо: вышел первый украинский трейлер к комедии "Пляжный бездельник" с Мэттью МакКонахи

Вскоре на большой украинский экран выйдет комедия "Пляжный бездельник" (The Beach Bum) с участием Мэттью МакКонахи. Об этом свидетельствует первый трейлер на украинском языке, который недавно появился на YouTube-канале одной из кинокомпаний.

Один из самых ожидаемых комедийных фильмов "Пляжный бездельник" (The Beach Bum) скоро выйдет на большой экран украинских кинотеатров. Фильм, главную роль в котором играет Мэтью МакКонахи, украинские зрители смогут посмотреть с 4 апреля 2019 года.

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По сюжету киноленты, наркозависимый повеса по прозвищу Лунный Пес живет по своим правилам и никогда не учитывает общественные нормы. Однако в его жизни появляется задача, которую он просто обязан выполнить вовремя, чтобы получить наследство от своей покойной жены. Однако на его пути к цели постоянно случаются неприятности, которые мешают ему это сделать.

Смотреть украинский трейлер к фильму "Пляжный бездельник": видео