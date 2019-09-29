Будет ли украинское кино в 2020 году: печальный прогноз экспертов

Украинское кино становится узнаваемым на мировой арене, а наши комедии собирают миллионы гривен в прокате. Однако их съемки в 2020 году могут значительно сократиться из-за отсутствия государственной поддержки, если для них урежут финансирование.

Достаточно ли денег на кино?

В Министерстве культуры, молодежи и спорта говорят, что 1,6 миллиарда гривен, которые выделили на следующий год, – это слишком большая сумма только для игрового кино. Кинорежиссеры же уверяют, эта сумма не выдается сразу и только тем, кто выиграл конкурс.

Стоит знать!: "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": первый украинский военный экшн о добровольцах

"Вообще, существует возможность подписывать контракт в течение трех лет. И обычно в это время идет поиск партнеров, когда все остальное финансирование подтверждено и возможно происходят съемки. Просто всегда где-то в течение года надо подписывать контракт обычно. Так подписывается с Госкино, когда четко понятно, что есть другое финансирование и можно уложиться в эти сроки", – объяснила режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Список и трейлеры лучших фильмов, вышедших и еще выйдут в 2019 году – читайте на Lifestyle24

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко уверяет, что не все сразу выделенные деньги идут победителям конкурса. Еще надо после этого подписать контракт.

"На практике финансирования будет значительно меньше, так как не все фильмы вообще запустятся и финансироваться эти победители будут из бюджета этого года и даже 2025 года. Теоретически какая-то доля будет профинансирована, поэтому эта сумма она разделится между годами", – отметил ексдиректор Госкино Филипп Ильенко.

Филипп Ильенко

Угрозы для украинского кино – удар по имиджу Украины

В Госкино сказали, если питчинги, то есть конкурсы проектов кино будут в подвешенном состоянии – это ударит по имиджу Украины на европейском кинорынке, с продюсерами которого сейчас сотрудничают наши режиссеры и продакшены. Более того, переживают, что в следующем году в прокат выйдет только восемь фильмов, а не 28, как в 2019 году, а рынок монополизируют для "избранных".

Пойти по пути российского кино, которое распределило деньги на пять компаний, крупных, которые будут заниматься производством кино, это может привести к очень досадной ошибке. Потому не будет новых дебютов, не будет новых компаний и расширения продюсерского пула,

– рассказал эксперт комиссии по вопросам кинематографии Госкино Андрей Халпахчи.

В комитете по гуманитарной и информационной поддержке, уверяют – средства распределены нечестно.

"Там есть исполняющий обязанности, они должны рассмотреть вопрос, собрать совещание, которое собственно определяет перечень этих фильмов, провести или просмотреть этот питчинг – определить приоритеты. И, собственно, в пределах возможностей бюджета определить кому и кто сможет работать в этом году, а затем согласно с возможностями проводить и второй питчинг, и следующие", – добавил глава комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко.



Александр Ткаченко

В настоящее время известные кинематографисты обратились с письмом к президенту Украины и Министру культуры молодежи и спорта, чтобы законно-проведенный конкурс не отменяли, ведь на кону репутация и развитие украинского кино.

Топовые украинские фильмы 2019 года, которые стоит увидеть

• "Запрещенный"

Фильм "Запрещенный" о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента – был создан при содействии Госагентства по вопросам кино. Год назад вокруг ленты разгорелся скандал, ведь из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука. На данный момент фильм привлек большое внимание зрителей.

Смотрите трейлер к фильму "Запрещенный":

• "Гуцулка Ксеня"

Украинский фильм-мюзикл режиссера Елены Демьяненко, в основу которого положена знаменитая оперетта Ярослава Барнича. Фильм перенесет зрителя в Ворохту, куда в конце 30-х годов ХХ века приезжают украинские эмигранты из Америки. Они ищут в Карпатах невесту для молодого человека. Ведь его отец оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.

Смотрите трейлер к фильму "Гуцулка Ксеня":

• "Круты 1918"

Режиссер фильма Алексей Шапарев утверждает, что его фильм прежде всего о любви. Лента вызвала безумное восхижение среди украинцев. Экшн снят по реальной истории боя на железнодорожной станции "Круты" зимой 1918 года между силами УНР (среди которых были киевские студенты и гимназисты) и большевиками. Бой под Крутами оброс многими мифами, из которых многие популярны и по сей день.

Смотрите трейлер к фильму "Круты 1918":

• "Иловайск 2014. Батальон" Донбасс "

Первый украинский полнометражный художественный фильм о боях за Иловайск во время войны на Донбассе, который рассказывает об ужасе "зеленого коридора" – в широком прокате.