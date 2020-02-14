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Будет трогательный поцелуй: звезда "Вечных" от Marvel рассказал о сцене с первой ЛГБТ-парой

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Актер "Вечных" / Newnownext

О том, что киногигант Marvel решил пополнить список супергероев человеком нетрадиционной ориентации стало известно еще летом 2019 года. А, поскольку съемки фильма "Вечные" уже завершены, актеры подогревают интерес у фанатов, рассказывая интересные детали сюжета.

Один из актеров "Вечных" от Marvel Гааз Слейман (Haaz Sleiman) рассказал в интервью сайта New Now Next.

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Он признался, что он и Брайан Тайри Генри станут первой ЛГБТ-парой в фильмах Marvel. Также актер решил не держать в тайне то, что они предстанут перед зрителями полноценной семьей с ребенком. А на вопрос, будут ли в фильме "Вечные" интимные сцены, Гааз Слейман дал развернутый ответ.

О да, конечно, будет очень красивый и трогательный поцелуй. На съемочной площадке все расплакались. Для меня очень важно показать, какой любящей и прекрасной может быть гей-семья,
– признался Слейман.

Также он добавил, что Брайан Тайри Генри фантастический актер, благодаря которому этот момент наполнился красотой. "Однако я видел ребенка в его глазах и подумал, как важно напомнить миру, что мы, члены ЛГБТ-сообщества, тоже были детьми. Мы забываем об этом, поскольку нас всегда изображают озабоченными и бунтарями. Но мы забываем о связи с этой частью человеческого существа", – ответил Слейман.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Marvel Кино LifeStyle
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