Будет жарко: звездный визажист Лиза Элдридж выпустила свою первую коллекцию косметики

14 Читати новину українською
Лиза Элдридж
Лиза Элдридж / www.instagram.com/kjbennettbeauty

Визажист Киры Найтли, Виктории Бекхэм, Николь Кидман и других звезды с мировым именем Лиза Элдридж выпустила первую собственную линейку косметики. Она создала помады невероятно горячих оттенков.

Креативный директор Lancôme и визажист самых популярных звезд мира наконец выпустила собственную линейку косметики. Для амбициозных и смелых женщин Лиза Элдридж создала губные помады ярких оттенков.

Читайте также: Макияж как у Тейлор Хилл: Топ-10 советов от звездного визажиста Лизы Элдридж

Визажистка запустила на своем сайте продажу трех красных помад в ограниченном количестве, которые представлены в таких оттенках: Velvet Jazz, Velvet Ribbon и Velvet Morning. Одна помада будет стоить около 30 евро, а целый набор обойдется в 85 евро.

Косметика Лізи Елдрідж
Velvet Ribbon, ​Velvet Jazz, Velvet Morning / Instagram @beautynewsofficial

Короткими видео-обзорами на косметическое средство Лиза поделилась на своей странице в Instagram.

 

 

 

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
сегодня 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
Юлія Михайлова 416
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
20 ноября 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2492
Микки Маус – самая старая в мире мышь
19 ноября 20:02 Микки Маус – самая старая в мире мышь
Борис Немировський 135
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
810
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
432
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1064
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук