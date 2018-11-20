Будет жарко: звездный визажист Лиза Элдридж выпустила свою первую коллекцию косметики

Визажист Киры Найтли, Виктории Бекхэм, Николь Кидман и других звезды с мировым именем Лиза Элдридж выпустила первую собственную линейку косметики. Она создала помады невероятно горячих оттенков.

Креативный директор Lancôme и визажист самых популярных звезд мира наконец выпустила собственную линейку косметики. Для амбициозных и смелых женщин Лиза Элдридж создала губные помады ярких оттенков.

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Визажистка запустила на своем сайте продажу трех красных помад в ограниченном количестве, которые представлены в таких оттенках: Velvet Jazz, Velvet Ribbon и Velvet Morning. Одна помада будет стоить около 30 евро, а целый набор обойдется в 85 евро.



Velvet Ribbon, ​Velvet Jazz, Velvet Morning / Instagram @beautynewsofficial

Короткими видео-обзорами на косметическое средство Лиза поделилась на своей странице в Instagram.