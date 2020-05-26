Буду бороться за детей до последнего вздоха: жена Сереги снова не смогла увидеть своих сыновей

Жена белорусского рэп-исполнителя Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо недавно узнала, где звездный отец прячет ее детей, и хотела во второй раз увидеться с ними. Вместо этого она имела лишь короткий разговор с Серегой, который закончился вызовом полиции.

Несколько дней назад бывшая жена Сереги получила сообщение от неизвестного абонента, что их дети находятся с Серегой в одном из отелей под Киевом. Заручившись поддержкой журналистки с телеканала "1+1" она быстро отправилась туда, где впервые смогла увидеть своего младшего сына Платона. 26 мая женщина во второй раз приехала под гостиницу, но там ее ждал уже бывший муж, который был "нервным и заметно постарел", рассказала она в инстаграме.

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"На пороге отеля Эквидас, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Пархоменко! – Снимаете? – Позови, пожалуйста, детей. – Ага... Сергей закрыл дверь у нас перед носом. Но мы с Аллой (журналистка "1+1", – LifeStyle 24) отступать не собирались. Прошли на ресепшн отеля и ждали. Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки, он заставлял нас уехать?" – рассказала Полина Ололо.

Женщина добавила, что за то время, пока она не виделась с Серегой, он необратимо изменил "когда-то близкого ей человека": "Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику". После того, как охранник просил покинуть отель, где были ее дети, она вызвала полицию. Сам же Серега, по словам Полины, давать объяснения сотруднику полиции отказался.

Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем, – констатировала женщина в инстаграме, которую поддержало немало подписчиков в комментариях.

Кроме этого Полина Ололо добавила, что запись с видеокамер, когда она приезжала к детям день назад, Серега передал другому телеканалу – ZIK, и якобы пытался выставить ее в негативном свете.

"Меня попытались выставить лгуньей, мстительной обиженной женщиной, которая наводит клевету на своего бывшего и пиарится. Каждое слово, которое я пишу или говорю, я могу подтвердить доказательствами. Дорогие люди, а особенно те, кто меня не знает, у меня было 14 (!) лет с нашего знакомства для того, чтобы пиариться. Вы обо мне хоть раз слышали за это время?" – написала в публикации женщина.

Что известно о детях Полины Ололо и рэпера Сереги?

В феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что ее бывший муж, рэп-исполнитель Серега похитил их сыновей. Произошло это после одной из тренировок, на которую мама завезла их утром. Это был последний раз, когда она видела своих детей. Кроме 10-летнего Марка и 9-летнего Платона у экс-супругов есть еще маленькая дочь, которая живет с Полиной. Все время, пока Серега скрывал детей, у них были выключены телефоны, а об их местонахождении никто не знал.