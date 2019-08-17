Буду тебя "бавити", – Тина Кароль анонсировала премьеру новой песни: соблазнительное фото певицы

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни с клипом, который она снимала в Лос-Анджелесе. Как сообщила артистка, новая композиция, вероятнее всего, будет называться "Бавити".

Тина Кароль опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в коротком блестящем костюме с серебристым глиттером. Стоя у бассейна в откровенном наряде, звезда подчеркнула соблазнительные ягодицы и сразу привлекла немало внимания своих поклонников в сети.

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Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

Образ Кароль традиционно завершили локоны и красная помада. На втором же фото знаменитость также снялась под солнечными лучами, подчеркнув свою фигуру в шелковом платье-мини золотого оттенка с принтом.

В подписи к снимкам Тина заинтриговала поклонников тем, что совсем скоро будет премьера ее новой песни и раскрыла название – "Бавити", Так, композиция должна появиться 22 августа 2019 года.

"Буду тебя "бавити" 22/8", – добавила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

Ранее во время съемок музыкального проекта "Голос" Тина Кароль призналась певцу Дану Балану, что у нее должна появиться песня со словами "Я хочу тебе бавити, я хочу тебе вабити".

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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