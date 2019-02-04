Будущий муж Кэтрин Шварценеггер Крис Прэтт признался, когда состоится их свадьба
Голливудский актер Крис Прэтт объявил о помолвке с дочерью Арнольда Шварценеггера лишь две недели назад, а уже смело говорит о планах относительно официальной части. Так, накануне мужчина рассказал, когда они с Кэтрин планируют организовать празднование их свадьбы.
Новость о помолвке 39-летнего Криса Пратта и 29-летней Кэтрин Шварценеггер подорвала сеть около двух недель назад. Влюбленные сразу сообщили о радостной новости всему миру, опубликовав совместное фото с кольцом на личной странице актера в Instagram. Несмотря на то, что времени от помолвки прошло совсем мало, пара не намерена оттягивать празднование. Так, о предполагаемой дате свадьбы Крис рассказал в интервью для иностранного издания The Daily Mail.
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Он отметил, что они пока не выбирают место для свадебной церемонии и не продумывают дизайн свадебных приглашений, но с периодом определились.
Нам бы хотелось, чтобы это было осенью или зимой. В любом случае у нас в запасе еще есть время, чтобы окончательно все решить и подготовиться,
– откровенно признался Крис Прэтт.
Что известно об отношениях Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер? Впервые о звездном романе заговорили в июне 2018 года. Папарацци удалось сфотографировать 29-летнюю Кэтрин и 39-летнего Криса на пикнике в парке Санта-Барбары. А уже в января 2019 года мужчина признался, что дочь Арнольда Шварценеггера ответила ему "да" на предложение стать его женой.
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