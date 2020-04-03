Букеровская премия 2020: какие мировые произведения попали в шорт-лист

Жюри Международной Букеровской премии (International Booker Prize) назвали перечень из шести книг, претендующих в этом году на награду. Победитель премий получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Почетную награду за лучшее произведение получит переводчик и автор книги, между которыми и поделят сумму в 50 тысяч. Те, кто не получат главной награды, все равно будут награждены, однако меньшей суммой – по 1 тысяче фунтов стерлингов. Награждение Букеровской премией традиционно пройдет в Великобритании. Жюри конкурса уже обнародовали имена номинантов и их творческие работы.

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Номинанты Букеровской премии 2020

Шокуфех Азар "Просветление Дерева Ренклод" (The Enlightenment of the Greengage Tree),

перевод с фарси, неизвестный автор;



(The Enlightenment of the Greengage Tree), перевод с фарси, неизвестный автор; Габриэла Кабезон Камара "Приключения железного Китая" (The Adventures of China Iron),

перевод с испанского Иона Макинтира и Фионы Макинтош, Испания/Аргентина;



(The Adventures of China Iron), перевод с испанского Иона Макинтира и Фионы Макинтош, Испания/Аргентина; Даниэль Кельман "Тиль" (Tyll), перевод с немецкого Росса Бенджамина, Германия;



(Tyll), перевод с немецкого Росса Бенджамина, Германия; Фернанда Мельхор "Сезон ураганов" (Hurricane Season), перевод с испанского Софи Хьюз, Испания/Германия;



(Hurricane Season), перевод с испанского Софи Хьюз, Испания/Германия; Йоко Огава "Полиция памяти" (The Memory Police), перевод с японского Стивена Снайдера, Япония;



(The Memory Police), перевод с японского Стивена Снайдера, Япония; Марике Лукас Риневелд "Вечерний дискомфорт" (The Discomfort of Evening), перевод с нидерландского Мишеля Хатчинсона, Дания/Нидерланды.

В 2019 году лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она победила с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), в которой речь идет о семейных связях и истории трех оманских сестер.