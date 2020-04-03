Букеровская премия 2020: какие мировые произведения попали в шорт-лист
Жюри Международной Букеровской премии (International Booker Prize) назвали перечень из шести книг, претендующих в этом году на награду. Победитель премий получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Почетную награду за лучшее произведение получит переводчик и автор книги, между которыми и поделят сумму в 50 тысяч. Те, кто не получат главной награды, все равно будут награждены, однако меньшей суммой – по 1 тысяче фунтов стерлингов. Награждение Букеровской премией традиционно пройдет в Великобритании. Жюри конкурса уже обнародовали имена номинантов и их творческие работы.
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Номинанты Букеровской премии 2020
- Шокуфех Азар "Просветление Дерева Ренклод" (The Enlightenment of the Greengage Tree),
перевод с фарси, неизвестный автор;
- Габриэла Кабезон Камара "Приключения железного Китая" (The Adventures of China Iron),
перевод с испанского Иона Макинтира и Фионы Макинтош, Испания/Аргентина;
- Даниэль Кельман "Тиль" (Tyll), перевод с немецкого Росса Бенджамина, Германия;
- Фернанда Мельхор "Сезон ураганов" (Hurricane Season), перевод с испанского Софи Хьюз, Испания/Германия;
- Йоко Огава "Полиция памяти" (The Memory Police), перевод с японского Стивена Снайдера, Япония;
- Марике Лукас Риневелд "Вечерний дискомфорт" (The Discomfort of Evening), перевод с нидерландского Мишеля Хатчинсона, Дания/Нидерланды.
В 2019 году лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она победила с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), в которой речь идет о семейных связях и истории трех оманских сестер.
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