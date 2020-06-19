Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз потрясла поклонников соблазнительным фото. Звезда томно позировала перед камерой, прикрыв грудь букетом пионов.

Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новой публикацией. На ее личной странице в инстаграме появилось фото, на котором она показала всю сексуальность и соблазнительность.

Читайте также В фиолетовом костюме: Тина Кароль продемонстрировала стильный образ – фото

Артистка неоднократно появлялась на фотографиях в соблазнительных образах. Она демонстрировала стильные и привлекательные наряды, показывала пикантные формы и спортивную фигуру. Теперь она решила объединить фотографии в яркий цветочный коллаж.

Тина на фото в нежно-розовом пиджаке. Она держит в руках букет пионов, который прижала к груди. Роскошные волосы исполнительница уложила в фирменные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

Внимание привлекает проницательный взгляд Кароль. Она смотрит прямо в камеру, что завораживает. На другом снимке звезда закрыла глаза и подняла голову вверх. Оба кадра невероятно страстны. Особую атмосферу добавляют солнечные лучи, которые падают на лицо певицы.



Тина Кароль с букетом пионов / Instagram / @tina_karol