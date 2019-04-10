Булочки с маком: простой рецепт приготовления

Поджаренные булочки с маком любят все: и взрослые, и дети. Кого-то они возвращают в школьные годы своим вкусом, а дети просто без ума от них, ведь это – сладкое удовольствие.

Тесто на булочки Ингредиенты для опары:

– 200 мл молока;

– 200 грамм муки;

– 15 грамм свежих дрожжей;

– 10 грамм сахара 1. Муку смешиваем с дрожжами, растирая их руками. 2. Добавляем сахар и теплое молоко. 3. Перемешиваем все ингредиенты и накрываем полотенцем. 4. Чтобы опара (жидкое тесто) подошла, ставим ее на час в теплое место без сквозняков. Читайте также: Рецепт домашнего сыра фета Ингредиенты для теста на булочки:

– опара;

– 400 грамм муки;

– 150 мл воды;

– 50 грамм сахара;

– 30 мл подсолнечного масла;

– 2 грамма соли 5. Соединяем муку и сахар. 6. Добавляем соль, воду и масло – тщательно перемешиваем. 7. Опару добавляем уже в конце к тесту. 8. Замешиваем тесто 15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. 9. Для второго подъема теста накрываем его полотенцем и оставляем на час в теплом месте. Рецепт булочек с маком Как приготовить начинку для булочек Ингредиенты для начинки:

– 200 грамм мака;

– 100 грамм изюма;

– 30 грамм белка;

– 150 грамм сахара 1. Запариваем кипятком мак на 15-20 минут. 2. Замачиваем в теплой воде изюм. 3. Процеживаем мак и изюм от лишней воды. 4. Соединяем белок с маком и изюмом. 5. Тщательно перемешиваем с сахаром до однородной массы. Читайте также: Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза Выпекаем булочки с маком 1. Тонко раскатываем тесто. 2. Выкладываем маковую начинку с помощью силиконовой лопатки на всю плоскость теста. 3. Скручиваем в рулет, тщательно защипывая края. 4. Разрезаем острым ножом рулет на одинаковые кусочки. 5. Выкладываем на противень, покрытый пергаментом, соблюдая расстояние между булочками. 6. Смазываем булочки желтком с водой. 7. Выпекаем булочки с маком 50 минут при температуре 170 градусов. Приятного аппетита! Автор фото: Богданна Рыбак