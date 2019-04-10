Булочки с маком: простой рецепт приготовления

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Булочки с маком рецепт приготовления
Булочки с маком рецепт приготовления / Богданна Рыбак

Поджаренные булочки с маком любят все: и взрослые, и дети. Кого-то они возвращают в школьные годы своим вкусом, а дети просто без ума от них, ведь это – сладкое удовольствие.

Тесто на булочки

Ингредиенты для опары:
– 200 мл молока;
– 200 грамм муки;
– 15 грамм свежих дрожжей;
– 10 грамм сахара

1. Муку смешиваем с дрожжами, растирая их руками.

2. Добавляем сахар и теплое молоко.

3. Перемешиваем все ингредиенты и накрываем полотенцем.

4. Чтобы опара (жидкое тесто) подошла, ставим ее на час в теплое место без сквозняков.

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Ингредиенты для теста на булочки:
– опара;
– 400 грамм муки;
– 150 мл воды;
– 50 грамм сахара;
– 30 мл подсолнечного масла;
– 2 грамма соли

5. Соединяем муку и сахар.

6. Добавляем соль, воду и масло – тщательно перемешиваем.

7. Опару добавляем уже в конце к тесту.

8. Замешиваем тесто 15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

9. Для второго подъема теста накрываем его полотенцем и оставляем на час в теплом месте.

Рецепт булочок з маком

Рецепт булочек с маком

Как приготовить начинку для булочек

Ингредиенты для начинки:
– 200 грамм мака;
– 100 грамм изюма;
– 30 грамм белка;
– 150 грамм сахара

1. Запариваем кипятком мак на 15-20 минут.

2. Замачиваем в теплой воде изюм.

3. Процеживаем мак и изюм от лишней воды.

4. Соединяем белок с маком и изюмом.

5. Тщательно перемешиваем с сахаром до однородной массы.

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Выпекаем булочки с маком

1. Тонко раскатываем тесто.

2. Выкладываем маковую начинку с помощью силиконовой лопатки на всю плоскость теста.

3. Скручиваем в рулет, тщательно защипывая края.

4. Разрезаем острым ножом рулет на одинаковые кусочки.

5. Выкладываем на противень, покрытый пергаментом, соблюдая расстояние между булочками.

6. Смазываем булочки желтком с водой.

7. Выпекаем булочки с маком 50 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: Публикации LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
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