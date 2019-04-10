Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Поджаренные булочки с маком любят все: и взрослые, и дети. Кого-то они возвращают в школьные годы своим вкусом, а дети просто без ума от них, ведь это – сладкое удовольствие.
Тесто на булочки
Ингредиенты для опары:
– 200 мл молока;
– 200 грамм муки;
– 15 грамм свежих дрожжей;
– 10 грамм сахара
1. Муку смешиваем с дрожжами, растирая их руками.
2. Добавляем сахар и теплое молоко.
3. Перемешиваем все ингредиенты и накрываем полотенцем.
4. Чтобы опара (жидкое тесто) подошла, ставим ее на час в теплое место без сквозняков.
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Ингредиенты для теста на булочки:
– опара;
– 400 грамм муки;
– 150 мл воды;
– 50 грамм сахара;
– 30 мл подсолнечного масла;
– 2 грамма соли
5. Соединяем муку и сахар.
6. Добавляем соль, воду и масло – тщательно перемешиваем.
7. Опару добавляем уже в конце к тесту.
8. Замешиваем тесто 15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
9. Для второго подъема теста накрываем его полотенцем и оставляем на час в теплом месте.
Рецепт булочек с маком
Как приготовить начинку для булочек
Ингредиенты для начинки:
– 200 грамм мака;
– 100 грамм изюма;
– 30 грамм белка;
– 150 грамм сахара
1. Запариваем кипятком мак на 15-20 минут.
2. Замачиваем в теплой воде изюм.
3. Процеживаем мак и изюм от лишней воды.
4. Соединяем белок с маком и изюмом.
5. Тщательно перемешиваем с сахаром до однородной массы.
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Выпекаем булочки с маком
1. Тонко раскатываем тесто.
2. Выкладываем маковую начинку с помощью силиконовой лопатки на всю плоскость теста.
3. Скручиваем в рулет, тщательно защипывая края.
4. Разрезаем острым ножом рулет на одинаковые кусочки.
5. Выкладываем на противень, покрытый пергаментом, соблюдая расстояние между булочками.
6. Смазываем булочки желтком с водой.
7. Выпекаем булочки с маком 50 минут при температуре 170 градусов.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак