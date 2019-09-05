Бумбокс представил русскоязычную песню "ДШ": видео

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Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк / Instagram / @boomboxfamily

Известная украинская группа "Бумбокс" выпустила новую песню впервые за три года на русском языке под названием "ДШ". Композиция стала четвертой из двойного альбома группы "Тайный код: Рубикон".

Песня записана новым составом "Бумбокса", который начинает тур 19 сентября концертом в Киеве и обещает стать самым масштабным в истории группы.

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Альбом "Тайный код: Рубикон" состоит из двух частей, в котором впервые за 15 лет существования группы Бумбокс будет более 11 песен, четыре из которых – "Бездна", "Держи меня", "Твой на 100%" и "ДШ".

"ДШ" – песня на русском языке, написанная прошлой осенью, а записана в течение зимы. Полностью сделана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и других всех песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом "Бумбокса"
– рассказал фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

Интересно, что альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD-версии "фан-пак",

Бумбокс – "ДШ": слушайте песню

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Бумбокс Музыка
Источник: LifeStyle 24
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