"Бумбокс" впервые отправляется в тур по Украине с программой "Тройка"

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"Бумбокс" едет в тур по Украине
"Бумбокс" едет в тур по Украине / Пресс-служба

Этой весной украинская группа "Бумбокс" впервые поедет по городам Украины с концертной программой "Тройка". Раньше услышать ее можно было лишь в Киеве, однако коллектив единогласно решил поехать в тур и петь для жителей других городов.

В концертную программу "Тройка" входят песни первых трех альбомов группы "Бумбокс". Среди них сборник "Меломания", "Family Бизнес" и собственно "III". Первые концерты состоятся уже в мае и июне 2019 года.

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Как утверждает коллектив, "Тройка" – это приятные воспоминания о предыдущих солдаутах и счастливые слезы фанатов, а также желание  выйти на сцену и спеть "на бис" любимого "Бобика" еще раз и вспомнить "Кем мы были".

Концерт Бумбокс
Концерт группы "Бумбокс" в Киеве / Пресс-служба

Группа "Бумбокс" дала два концерта с обновленной программой в Киеве, но поклонникам их оказалось мало. Поэтому они приняли решение уже этой весной посетить несколько городов Украины.

"Бумбокс" сыграет в таких городах Украины:

19 мая – Львов, Malevich concert arena;
25 мая – Днепр, Летний театр;
26 мая – Харьков, Арт завод Механика;
28 июня – Одесса, Зеленый театр.

Концерт Бумбокс
Концерт группы "Бумбокс" в Киеве / Пресс-служба

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Бумбокс Музыка
Источник: LifeStyle 24
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