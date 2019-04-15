Бунтарство и эротика 70-х: провокационный проект знаменитого фотографа (18+)

Один из самых эксцентричных и смелых фотографов прошлого века, голландец Жерар Петрус Фиерет, не боялся нарушать правила приличия и бунтовать. Его работы насыщены эротикой и неповиновением устоявшимся правилам общества.

За камеру Фиерет взялся в 60-х и осваивал ее самостоятельно. Сначала фотаграфировал все, что попадётся на глаза – людей, животных, улицы, самого себя. Позже нашел свою страсть – он имел особый интерес к эстетике женского тела в кадрах, пишет Cameralabs.

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"Моя цель в фотографии – анархия. В условиях консервативного общества мои работы выглядят агрессивными. Они отражают здоровую страсть к жизни", – говорил Фиерет.



Автопортрет Жерара Фиерета

И хотя его работы монохромные, действительно – жизни в них предостаточно. Порой они без фокуса или наоборот с очень четким изображением объекта, с размытым изображением, потому что Фиерет его увеличивал, на старой бумаге, может еще и пропаленной или грязной от птичьего помета. Но так он искал свою реальность.



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета

Кстати, постоянного дома у фотографа не было. От ночей он ожидал всего, что мог принести случай – приют, студия, улица, квартира знакомых. Поэтому не только работы Фиерета были экстремальными, но и условия его жизни.



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета

Фотографии художника, который умер 10 лет назад, выставляют в музеях по всему миру, в частности в нидерландском Rijksstudio. А каждую фотографию Фиерета пускают с молотка за 10 тысяч долларов.



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета



Фотография Жерара Фиерета

Работы Жерара Фиерета (18+): смотрите фото