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Burberry представила эко-коллекцию одежды из переработанных материалов: фото

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Уникальная эко-колекция от Burberry / Колаж 24 каналу

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry создал экологическую коллекцию ко Дню Земли, 22 апреля. Коллекция ReBurberry Edit состоит из 26 предметов одежды и аксессуаров, которые дизайнеры создали из переработанных рыболовных сетей, обрезков ткани и пластика.

Об этом британская компания сообщила в блоге на своем официальном сайте.

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Дизайнеры создали 26 элементов гардероба с минимальным ущербом для окружающей среды. В частности, в коллекцию вошли плащи, парки и накидки, изготовленные из econyl — переработанного нейлона, который создали из рыболовных сетей, обрезков ткани и промышленного пластика.

Также производители представили солнцезащитные очки, оправы которых изготовлены из новейшего материала – ацетата на биооснове.

Уникальные эко-очки / Коллаж 24 канала

Кроме этого, компания Burberry вводит новую эко-маркировку одежды. Отныне покупатели будут знать обо всех компонентах и составе веществ, из которых создали продукцию.

Burberry воплощает глобальный план – отказаться от использования пластика в своей продукции и упаковке до 2025 года.

Коллекция создана с исключительно экологических материалов / Коллаж 24 канала

 

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Экология Великобритания Мода Стиль и мода
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