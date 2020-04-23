Burberry представила эко-коллекцию одежды из переработанных материалов: фото

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry создал экологическую коллекцию ко Дню Земли, 22 апреля. Коллекция ReBurberry Edit состоит из 26 предметов одежды и аксессуаров, которые дизайнеры создали из переработанных рыболовных сетей, обрезков ткани и пластика.

Об этом британская компания сообщила в блоге на своем официальном сайте.

Интересно В розовом жакете и стильной шляпе: Екатерина Осадчая покорила сеть новым образом

Дизайнеры создали 26 элементов гардероба с минимальным ущербом для окружающей среды. В частности, в коллекцию вошли плащи, парки и накидки, изготовленные из econyl — переработанного нейлона, который создали из рыболовных сетей, обрезков ткани и промышленного пластика.

Также производители представили солнцезащитные очки, оправы которых изготовлены из новейшего материала – ацетата на биооснове.

Уникальные эко-очки / Коллаж 24 канала