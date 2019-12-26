Бурмака, братья Капрановы и другие побывали на премьере "Адской Хоругви": отзывы знаменитостей

На днях в Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое". Оценить казацкий фильм, в основу которого легла сказка Сашка Лирника, пришло немало украинских знаменитостей. Какие впечатления от просмотренного фильма – читайте дальше на LifeStyle 24.

О том, что допремьерный показ состоялся накануне католического Рождества написал Сашко Лирник в своем блоге. "Мы их таки сделали!", – эмоционально написал сказочник-лирник о первом релизе фильма "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

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Он отметил, что не ожидал такого ажиотажа на премьере, потому что кинотеатру, который принимал зрителей "Адской Хоругви", даже пришлось снять с проката "Звездные войны", чтобы открыть еще один зал.

Наконец появился не "смурняк" и не фильм "о печальной судьбе и страданиях", а веселая рождественская сказка-комедия о казаках,

– написал автор произведения, которое легло в основу сюжета ленты.

Также в своем блоге Сашко Лирник добавил реакции на фильм от многих зрителей, посетивших премьеру. О фильме "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" написала певица Мария Бурмака, писатели братья Капрановы, историк Владимир Вятрович и многие другие украинцы.

Напомним, всеукраинская премьера фильма состоится 1 января 2020 года.

Так, Мария Бурмака написала на своей странице в Фейсбуке, что очень советует фанатам посетить премьеру, ведь в ней деликатно говорят даже о смерти.

Известные украинские писатели братья Капрановы были менее щедрыми на слова, однако охарактеризовали фильм, как непревзойденный.

А известный украинский историк и исследователь истории освободительного движения Владимир Вятрович порекомендовал своим знакомым обязательно посетить сказку и брать с собой детей.

Отзыв о премьере оставил также еще один из зрителей. Он отметил, что редко советует идти на определенный фильм, однако "Адская Хоругвь" – исключение из правил. Он написал, что был просто в восторге от просмотра и даже прикрепил фото, как зал аплодировал стоя после завершения ленты.



Фото: Site.ua

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