Бурные овации и слезы на глазах: почему стоит посмотреть фильм "Домой"

86 Читати новину українською

Дебютный фильм Наримана Алиева "Домой" выходит во всеукраинский прокат уже 7 ноября. Лента рассказывает о двух сыновьях главного героя, крымского татарина Мустафы, которые после аннексии Крыма уехали в Киев.

Вскоре главный герой узнает, что старший погиб на Донбассе. Мустафа отправляется в столицу, чтобы забрать тело сына и похоронить по мусульманским традициям на родине. А также вернуть домой младшего – Алима.

К теме: Украинский фильм "Домой" поборется за номинацию в премии Золотой глобус

Режиссер фильма Нариман Алиев отмечает, что в фильме они пытались через историю маленькой семьи, их трагические судьбы рассказать большую трагедию народа.


Нариман Алиев/ Фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

Интересно, что крымскотатарский режиссер Нариман Алиев свои первые короткометражки снимал еще на полуострове. Но из-за аннексии Крыма Россией ему пришлось искать путь, как рассказать историю о Крыме без Крыма. И это у него удалось, на фестивале в Каннах зал аплодировал стоя.

Овации были 15 минут – это слезы на глазах, это печаль. А для меня как человека работающего в кино, это и радость, что подобные фильмы снимаются у нас и находят свой путь к зрителю,
– сказала генпродюсерка ОМКФ Юлия Синькевич.

В то же время Нариман Алиев отмечает, что для украинского зрителя контекст фильма немного другой, чем для зарубежного, потму что он понимает все, что у нас происходит.

Главную роль в фильме исполнил режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Признается, за нее пришлось побороться, потому что изначально ему предлагали роль второго плана. Но его сильно поразил сценарий, поэтому он сам вызвался на эту роль и трижды проходил пробы.


Ахтем Сеитаблаев (второй слева)/ Фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

Фильм уже успел завоевать внимание иностранного зрителя – получил положительные отзывы критиков и зрителей на Каннском кинофестивале, а также Гран-при на Одесском кинофестивале и главный приз международного кинофестиваля в Бухаресте. Накануне в столице состоялась премьерная вечеринка с участием съемочной группы.

Но это только начало. Фильм "Домой" Наримана Алиева имеет все шансы побороться за премию Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус и Оскар. Лента попала в лонглист обеих кинопремий.

Смотрите трейлер фильма "Домой"

 

blog_ava
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
сегодня
5569
Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Кино Аннексия Крыма Фильм "Домой" Ахтем Сейтаблаев
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Терминатор: Тёмные судьбы": шестой фильм, который очень хочет быть третьим
5 ноября 12:39 "Терминатор: Тёмные судьбы": шестой фильм, который очень хочет быть третьим
Юлія Ліпенцева 423
День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян
5 ноября 10:28 День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян
Анастасія Манюхіна 515
Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
4 ноября 17:33 Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
Уляна Журба 477
Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
4 ноября 16:30 Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
Марта Вересюк 866
Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
4 ноября 15:06 Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
Юлія Михайлова 412
Новости
Больше новостей
Залиште відгук