Бурные овации и слезы на глазах: почему стоит посмотреть фильм "Домой"

Дебютный фильм Наримана Алиева "Домой" выходит во всеукраинский прокат уже 7 ноября. Лента рассказывает о двух сыновьях главного героя, крымского татарина Мустафы, которые после аннексии Крыма уехали в Киев.

Вскоре главный герой узнает, что старший погиб на Донбассе. Мустафа отправляется в столицу, чтобы забрать тело сына и похоронить по мусульманским традициям на родине. А также вернуть домой младшего – Алима.

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Режиссер фильма Нариман Алиев отмечает, что в фильме они пытались через историю маленькой семьи, их трагические судьбы рассказать большую трагедию народа.



Нариман Алиев/ Фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

Интересно, что крымскотатарский режиссер Нариман Алиев свои первые короткометражки снимал еще на полуострове. Но из-за аннексии Крыма Россией ему пришлось искать путь, как рассказать историю о Крыме без Крыма. И это у него удалось, на фестивале в Каннах зал аплодировал стоя.

Овации были 15 минут – это слезы на глазах, это печаль. А для меня как человека работающего в кино, это и радость, что подобные фильмы снимаются у нас и находят свой путь к зрителю,

– сказала генпродюсерка ОМКФ Юлия Синькевич.

В то же время Нариман Алиев отмечает, что для украинского зрителя контекст фильма немного другой, чем для зарубежного, потму что он понимает все, что у нас происходит.

Главную роль в фильме исполнил режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Признается, за нее пришлось побороться, потому что изначально ему предлагали роль второго плана. Но его сильно поразил сценарий, поэтому он сам вызвался на эту роль и трижды проходил пробы.



Ахтем Сеитаблаев (второй слева)/ Фото журналистки 24 канала Елизаветы Герасимюк

Фильм уже успел завоевать внимание иностранного зрителя – получил положительные отзывы критиков и зрителей на Каннском кинофестивале, а также Гран-при на Одесском кинофестивале и главный приз международного кинофестиваля в Бухаресте. Накануне в столице состоялась премьерная вечеринка с участием съемочной группы.

Но это только начало. Фильм "Домой" Наримана Алиева имеет все шансы побороться за премию Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус и Оскар. Лента попала в лонглист обеих кинопремий.

Смотрите трейлер фильма "Домой"