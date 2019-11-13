Бутылочно зеленый цвет: Дженнифер Лопес продемонстрировала эффектный total look

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Бутылочно зеленый цвет стал хитом осенью 2019 года. Как носить изумрудный оттенок демонстрирует знаменитая fashion-икона и певица Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке в понедельник, 11 ноября. Знаменитость подготовила total look бутылочно зеленого цвета, одежду с которым в этом сезоне представили в своих коллекциях Dior и Balenciaga.

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Не менее интересно то, как певица соединила совершенно разные текстуры ткани. Звезда надела теплый свитер, который украшен мехом на рукавах, вместе с шелковыми брюками-палаццо. Акцент на талии 50-летней красавицы делает узкий пояс.

Для выхода Джей Ло собрала волос в пучок, а также дополнила "аутфит" солнцезащитными очками и черно-белой сумкой.


Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Дженнифер Лопес Стиль и мода
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