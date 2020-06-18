Голливудская актриса Анджелина Джоли – современная икона красоты. В свои 45 лет женщина имеет непревзойденный вид и является любимицей не только миллионов мужчин, но и женщин. К актрисе приковано внимание многих поклонников, поэтому недавно ее фанаты решили поэкспериментировать над внешностью известной красавицы.

Разговоры вокруг того, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, хочет сменить пол, идут уже давно. Такое решение звездная мама поддерживает и разрешает 14-летней дочери пойти на операцию. По информации зарубежных источников, девочка начала подготовку к операции и уже больше года принимает гормональные препараты. Медикаменты помогают Шайло избавиться от женственности и стать более мужественной.

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Инсайдеры утверждают, что не только Анджелина Джоли поддерживает решение дочери, но и Брэд Питт. Голливудский актер не препятствует 13-летней Шайло стать мальчиком.

Недавно поклонники в сети предположили, что еще одна дочь знаменитой семьи хочет сменить пол. Ею может быть дочь Вивьен, поскольку она очень часто примеряет на себе мальчишеские образы.

На фоне этих разговоров один из фан-клубов Анджелины Джоли опубликовал фото с фильтром, который превращает женские лица в мужские. В результате перед поклонниками предстал мужчина с короткими волосами, пухлыми губами и серыми глазами.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Сторонникам такой образ понравился, они даже отметили, что не против были бы познакомиться с таким мужчиной.

"Анджелина была бы невероятно красивым мужчиной", "Некоторые люди просто выигрывают генную лотерею, несмотря ни на что", "Возможно, я бы присмотрелась к этому мужчине", "Идеальный, женись на мне", – писали фанаты в комментариях.