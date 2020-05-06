Была бы в кабинете психолога: Оля Цибульская поразила признанием об отношениях с Дзидзьо

Слухи о романе украинских певцов Оли Цибульской и Дзидзьо не утихают со времен их дуэта. Артисты не скрывают, что дружат и вне сцены. Оля решила признаться, что именно звездный коллега повлиял на выбор ее профессии. Она планировала получить профессию врача до знакомства с музыкантом.

Встреча Оли Цибульской с Дзидзьо состоялась в начале 2000-х. На то время девушка заканчивала обучение в школе, а парень уже имел славу львовского музыканта. Его сразу же покорил вокал выпускницы, и именно он посоветовал Оле получить профессиональное образование певицы. В инстаграм-профиле она опубликовала признание о том, насколько поворотными были эти слова друга.

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Как оказалось, Цибульская планировала ехать в Киев, однако мечтала о кардинально другой специальности. Она хотела поступить на психологический факультет. Дзидзьо удалось убедить родителей будущей звезды, и она стала студенткой академии эстрадного и циркового искусств.

Может, если бы не он, была бы я не на сцене, а в кабинете психолога. Врачом, а не то, что ты подумала. Хотя, с нашими отношениями, кресло пациента тоже не за горами,

– иронично пошутила Оля Цибульская.

В комментариях под постом поклонники в очередной раз высказали предположение, что пару объединяет значительно больше, чем общая любовь к музыке и творчество. Они заметили, что Оля Цибульская никогда не показывала своего мужа, а ее 4-летний сын Нестор поражает сходством с Дзидзьо: "Оля, так Дзидзьо твой муж? Потому что ты как-то так интригуешь все время", "Сыночек как будто похож на Дзидзьо", "Вы, наверное, пара".