Были служебные романы, – Виктор Павлик шокировал заявлением о многочисленных изменах

Украинский певец Виктор Павлик не прекращает шокировать деталями романа с 25-летней Екатериной Репяховой. Артист в общении с журналистами признался, что на самом деле его нынешняя избранница не была первой девушкой, с которой он крутил роман.

Откровенным признанием Виктор Павлик ошеломил в программе "Жизнь известных людей". По словам артиста, сначала с Екатериной Репяховой он общался, после чего начал тайно встречаться. Только когда девушка стала его концертным директором, артист влюбился в нее.

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Сразу завершить 25-летний брак Виктор Павлик не мог: его младший сын Павел боролся с раком. Поэтому певец чуть ли не сразу дал Екатерине понять, что не планирует покидать жену.

"В начале я сказал Кате: "Извини, но у меня есть жена. Семью не брошу", – вспомнил Виктор Павлик.

Однако такое заявление никак не повлияло на отношения с Екатериной Репяховой. Впоследствии Виктор Павлик рассказал жене Ларисе, что их чувства остыли, а у него есть новая возлюбленная. В то же время певец не скрывал, что Екатерина была не единственной, с кем он изменял жене. Имена 53-летний ловелас решил не называть, однако отметил, что имел служебные романы.

Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка... Лариса мне говорила: "Как так, как ты нам так изменяешь... Я говорю: "Ну так, Лариса, ну... Полюбил я Катю, мне с ней хорошо",

– откровенно признался артист.

Пара вспомнила, что Лариса не стремилась бороться за мужчину, поэтому просто отпустила его к любовнице. В то же время сама Екатерина Репяхова не чувствует вины за то, что стала причиной развода звездной четы.

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"Она написала, что переходящее знамя передает в мои руки. То есть она не боролась, сказала: "Как хорошо, что вы есть, и вообще забирайте"... Я бы в нее прощения не просила, потому что если мужчина идет, то виноваты оба. Своей вины не чувствую. За свое счастья нужно бороться", – заявила Екатерина Репяховая.

Смотрите интервью с Виктором Павликом и Екатериной Репяховой: видео

Что известно о романе Виктора Павлика?​

Впервые украинские СМИ заговорили о романе Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. Тогда певец подтвердил слухи, что разводится с женой Ларисой и уже несколько лет живет с 25-летней девушкой.



Еще в 2016-м Екатерина получила в подарок от певца кольцо. Однако, как утверждает пара, к алтарю они еще не планируют идти. Избранница Виктора Павлика имеет хорошие отношения с его детьми и не намерена рожать пока своих потомков.