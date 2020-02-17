Было больно, – Джастин Бибер рассказал, что чувствовал после разрыва с Селеной Гомес

Популярный канадский певец, любимец миллионов Джастин Бибер вспомнил о своих чувствах после расставания с Селеной Гомес и о поддержке Хейли Бибер.

Вокруг бывшей пары Бибера и Гомес часто возникают бурные обсуждения. Недавно Джастин заявил, что после расставания с Селеной ему было очень больно. Об этом он рассказал в интервью Зейну Лоу для Apple Music.

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Влюбленные начали встречаться в 2011 году. Их отношения длились 7 лет и в 2018 году стало известно, что Бибер и Гомес расстались.

Мне просто было больно из-за моих предыдущих отношений. Я чувствовал нежелание извинить меня. Мы были очень обижены друг на друга, и меня это мучило. Я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным,

– вспоминает певец, что чувствовал тогда.



Селена Гомес и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Прошло несколько месяцев после этого разрыва и исполнитель закрутил роман с моделью Хейли Болдуин. Именно она помогла ему справиться с депрессией.

Я всегда испытывал уважение и поддержку от нее. Я рассказал ей обо всем перед туром, когда мы проводили много времени вместе. Признался, что мне все еще очень больно, что все еще пытаюсь найти свой путь и не готов давать обещаний... Я просто не хотел говорить что-то, а потом делать наоборот. Поступал так в прошлом. Поэтому я просто был честен с ней. Говорил: "Я сейчас не в том состоянии, чтобы быть верным". Мне хотелось быть с Хейли, но тогда я не мог ей полностью отдаться,

– отметил артист.



Джастин Бибер и его жена / Instagram / @haileybieber