Было действительно сложно, – Джамала вспомнила провокации российских журналистов на Евровидении

Украинская певица Джамала перед Национальным отбором Евровидения-2020 решила вспомнить свое выступление на конкурсе. В частности, артистка не скрывает, что было довольно сложно находиться за кулисами шоу, поскольку везде ее ждали провокации от российских СМИ.

В программе "Светская жизнь" Джамала откровенно заявила, что 2016 год был не совсем удачным для участия Украины в конкурсе. Тогда агрессивная политика РФ была в разгаре, поэтому артистка оказалась под прицелом российских СМИ, которые пытались взять у нее интервью.

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"Моя страна была в огне. Не самое лучшее, наверное, было время ехать. Мне было сложно выдержать это испытание, потому что за кулисами все очень провоцировали", – рассказала Джамала.

Кроме этого, песня украинской певцы "1944" также привлекала внимание журналистов благодаря истории о принудительном выселении крымских татар с полуострова. Поэтому часто победу Джамалы называли политической. Даже во время завтрака на участницу Евровидения-2016 поджидали репортеры, которые стремились взять эксклюзивный комментарий об отношении к войне и агрессивной политике России. Не реагировать на все провокации, как утверждает Джамала, было очень сложно.

Это было постоянно, даже во время завтрака. Канал "Россия" ходил за мной: я с овсянкой, а они с микрофоном. Было действительно сложно. Я помню, что у меня одна мысль в голове: "Я победить". Я настроила себя так, что просто не имела права проиграть, не имела права вернуться без победы, все,

– поделилась Джамала.

Смотрите полное интервью с Джамалой: видео

Однако любые перипетии не повлияли на выступление Джамалы. Артистка триумфально вышла на сцену и чувственно исполнила композицию "1944". Сопровождал ее выступление символический рисунок дерева, который появился в кульминационный момент песни. Таким образом Джамала показала родство с предками и их боль от событий в далеком 1944-м и настоящем.

Эмоциональное выступление помогло певице стать второй представительницей Евровидения, которая привезла в Украину главный кубок шоу. В финальной борьбе она, по иронии судьбы, столкнулась с россиянином Сергеем Лазаревым, который в 2016 году стал серебряным призером шоу. После этого в течение нескольких лет Джамала была судьей национального отбора конкурса. Однако займет ли она кресло жюри в 2020-м – пока неизвестно.

Смотрите видео выступления Джамалы на Евровидении-2016