24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Было нелегко принять, – будущая теща Виктора Павлика впервые прокомментировала роман дочери

- Читати новину українською
Мама Катерини Реп'яхової прокоментувала роман доньки з Віктором Павліком / Instagram / @larisa_repyahova

О личной жизни 54-летнего певца Виктора Павлика не прекращают говорить ни в СМИ, ни в сети. Его избранницей стала 25-летняя Екатерина Репьяхова, которая работает концертным директором артиста. Такие отношения впервые прокомментировала мама девушки.

На днях Екатерина Репьяхова опубликовала в сети сообщение, в котором поддержала всех женщин, имеющих большую разницу в возрасте с любимым. Девушка отметила, что своим примером хочет показать: все в жизни возможно. Поэтому невеста Виктора Павлика посоветовала всем слушать свое сердце и не потакать общественному мнению. В то же время Екатерина Репьяхова призналась, что имела большую поддержку от своей мамы, поэтому не боялась признаться о романе с артистом.

Читайте также: Невеста Виктора Павлика шокировала признанием об отце: Он ненавидит своих детей

"Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала, и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать. Бог меня наградил лучшей мамой в мире. Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами", – написала Екатерина Репьяхова.

Именно под этой записью появился первый комментарий будущей тещи Виктора Павлика. Лариса Репьяхова призналась, что было нелегко принять выбор своей дочери, однако она все же это сделала и поддержала девушку.

Скажу честно, мне не так уж и легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения. Лучшая дочь в мире,
– написала она.

Что известно о романе Виктора Павлика?
Более двух лет Виктор Павлик скрывал роман с 25-летней поклонницей и его концертным директором Екатериной Репьяховой. Пара подтвердила это только тогда, когда в СМИ просочилась информация об их отношениях. По словам девушки, кольцо от Виктора Павлика она получила еще в 2016 году, однако только теперь готовится к свадьбе.

Екатерина Репьяхова не скрывала: не все ее родственники были в восторге от ее романа с Виктором Павликом. Были опасения, что артист не захочет расторгать брак с женой Ларисой. Сейчас пара готовится к свадьбе.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные романы Виктор Павлик LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:27 Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом: звезду госпитализировали
Новини шоу-бізнесу 773
сегодня , 08:30 2 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 560
1 апреля , 23:30 Коронавирус захватил Россию: куда исчез Путин
Безумный мир 16230
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 94981
сегодня , 10:54 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: какие перипетии ждали героев в 5 и 6 сериях
Кіно 16493
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
Новини України 23099
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 138460
сегодня , 09:39 Почему принц Гарри и Меган Маркл именно в апреле сложили королевские обязанности: предположения
Новини шоу-бізнесу 647
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
1 апреля 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
1 апреля 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
1 апреля 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы
1 апреля 11:01 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей
Залиште відгук