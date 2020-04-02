Было нелегко принять, – будущая теща Виктора Павлика впервые прокомментировала роман дочери

О личной жизни 54-летнего певца Виктора Павлика не прекращают говорить ни в СМИ, ни в сети. Его избранницей стала 25-летняя Екатерина Репьяхова, которая работает концертным директором артиста. Такие отношения впервые прокомментировала мама девушки.

На днях Екатерина Репьяхова опубликовала в сети сообщение, в котором поддержала всех женщин, имеющих большую разницу в возрасте с любимым. Девушка отметила, что своим примером хочет показать: все в жизни возможно. Поэтому невеста Виктора Павлика посоветовала всем слушать свое сердце и не потакать общественному мнению. В то же время Екатерина Репьяхова призналась, что имела большую поддержку от своей мамы, поэтому не боялась признаться о романе с артистом.

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"Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала, и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать. Бог меня наградил лучшей мамой в мире. Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами", – написала Екатерина Репьяхова.

Именно под этой записью появился первый комментарий будущей тещи Виктора Павлика. Лариса Репьяхова призналась, что было нелегко принять выбор своей дочери, однако она все же это сделала и поддержала девушку.

Скажу честно, мне не так уж и легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения. Лучшая дочь в мире,

– написала она.

Что известно о романе Виктора Павлика?

Более двух лет Виктор Павлик скрывал роман с 25-летней поклонницей и его концертным директором Екатериной Репьяховой. Пара подтвердила это только тогда, когда в СМИ просочилась информация об их отношениях. По словам девушки, кольцо от Виктора Павлика она получила еще в 2016 году, однако только теперь готовится к свадьбе.



Екатерина Репьяхова не скрывала: не все ее родственники были в восторге от ее романа с Виктором Павликом. Были опасения, что артист не захочет расторгать брак с женой Ларисой. Сейчас пара готовится к свадьбе.