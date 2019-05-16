Было совсем не до музыки, – певец Стас Шуринс откровенно рассказал, почему взял творческую паузу

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Стас Шуринс возвращается на большую сцену: первая песня артиста
Стас Шуринс возвращается на большую сцену: первая песня артиста / Instagram / @shurins

Латвийский певец Стас Шуринс, выигравший вокальный проект "Фабрика звезд-3", возвращается на большую сцену. Артист решил откровенно рассказать, почему он вынужден был взять творческую паузу и как она повлияла на его жизнь.

В интервью журналу Viva Стас Шуринс поделился, что во время творческой паузы он находился в Германии. Там артист отдал немало сил на обустройство квартиры, где и поселилась его семья. В то же время композитор писал песни, которые войдут в его новый альбом.

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"Эти несколько лет в Германии я занимался подготовкой нового альбома, а заодно обустраивал свой быт. Я делал ремонт, оформлял сад, обживался после переезда, адаптировался к другому менталитету. Писал песни другим артистам, чтобы обеспечить свою семью", – рассказал Стас Шуринс.

Кроме этого, артист назвал и другую причину, которая заставила его сделать перерыв в творчестве. По словам Стаса Шуринса, его жена имела проблемы со здоровьем, поэтому на время реабилитации он решил посвятить все время ей.

Моей жене нужна была длительная реабилитация из-за серьезных проблем со здоровьем, собственно, это тоже послужило причиной моей творческой паузы, поскольку в тот период было совсем не до музыки. Сейчас я готов к возвращению, я скучаю по Украине, по своим сторонникам, поэтому буду рад, если мы снова чаще будем встречаться на концертах,
– добавил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stas Shurins️️ (@shurins)

На данный момент Стас Шуринс презентовал дебютную песню из нового альбома. Трек "You Can Be" имеет мотивационный смысл, ведь именно его артист и композитор посвятил всем паралимпийцам и людям, которые ежедневно сталкиваются с жизненными трудностями и учатся с ними бороться.

"Эта песня для меня особенная. Она жизнеутверждающая, она о том, что необходимо бороться за свои мечты, идеи, за жизнь в целом. Я надеюсь, что песня понравится слушателям", – добавил Стас Шуринс.

Слушайте новую песню Стаса Шуринса "You Can Be": аудио

 

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Теги: LifeStyle Музыка
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