Было совсем не до музыки, – певец Стас Шуринс откровенно рассказал, почему взял творческую паузу

Латвийский певец Стас Шуринс, выигравший вокальный проект "Фабрика звезд-3", возвращается на большую сцену. Артист решил откровенно рассказать, почему он вынужден был взять творческую паузу и как она повлияла на его жизнь.

В интервью журналу Viva Стас Шуринс поделился, что во время творческой паузы он находился в Германии. Там артист отдал немало сил на обустройство квартиры, где и поселилась его семья. В то же время композитор писал песни, которые войдут в его новый альбом.

Читайте также: Кристина Соловий презентовала новый клип "О весне", навеянный детскими воспоминаниями: видео

"Эти несколько лет в Германии я занимался подготовкой нового альбома, а заодно обустраивал свой быт. Я делал ремонт, оформлял сад, обживался после переезда, адаптировался к другому менталитету. Писал песни другим артистам, чтобы обеспечить свою семью", – рассказал Стас Шуринс.

Кроме этого, артист назвал и другую причину, которая заставила его сделать перерыв в творчестве. По словам Стаса Шуринса, его жена имела проблемы со здоровьем, поэтому на время реабилитации он решил посвятить все время ей.

Моей жене нужна была длительная реабилитация из-за серьезных проблем со здоровьем, собственно, это тоже послужило причиной моей творческой паузы, поскольку в тот период было совсем не до музыки. Сейчас я готов к возвращению, я скучаю по Украине, по своим сторонникам, поэтому буду рад, если мы снова чаще будем встречаться на концертах,

– добавил он.

На данный момент Стас Шуринс презентовал дебютную песню из нового альбома. Трек "You Can Be" имеет мотивационный смысл, ведь именно его артист и композитор посвятил всем паралимпийцам и людям, которые ежедневно сталкиваются с жизненными трудностями и учатся с ними бороться.

"Эта песня для меня особенная. Она жизнеутверждающая, она о том, что необходимо бороться за свои мечты, идеи, за жизнь в целом. Я надеюсь, что песня понравится слушателям", – добавил Стас Шуринс.

Слушайте новую песню Стаса Шуринса "You Can Be": аудио