Было страшно, – Ирина Федишин во время отдыха попала в песчаную бурю

92 Читати новину українською
Ирина Федишин попала в песчаную бурю в Египте
Ирина Федишин попала в песчаную бурю в Египте / Instagram / @irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин отправилась на отдых в Египет. Во время курортного путешествия певица попала в песчаную бурю.

Соответствующей новостью артистка поделилась на официальной странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, внезапно курортный городок охватил шквальный ветер, который поднял в воздух песок. На видео, которое певица опубликовала в сети, видно, как пальмы наклоняются от сильных порывов ветра. Сама же Ирина Федишин в синем сплошном купальнике показала поклонникам бурю и убежала в гостиничный номер.

Читайте также: Я сильная женщина и артист – это диагноз, – Екатерина Бужинская рассказала о госпитализации

Друзья, в Египте сейчас песчаная буря. Такой сильный ветер. Реально страшно, много песка летает в воздухе, который просто попадает в глаза, в лицо. Все бегут,
– рассказала на камеру Ирина Федишин.

Звезда поделилась, что стихия бушевала недолго. После бури Ирина Федишин сняла ролик, в котором показала ее последствия. Ветер был настолько сильным, что снес лежаки и кресло спасателя.

Согласно фото, Ирина Федишин отправилась на отдых вместе со своим мужем и двумя сыновьями. Пожалуй, Виталий Човник был автором ролика своей звездной жены. 

 

blog_ava
Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
сегодня
103182
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Отдых Египет
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 17:49 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3683
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 апреля 19:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
49922
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
8 апреля 18:15 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3194
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
8 апреля 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15282
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
8 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 4916
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук