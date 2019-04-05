Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза

10 Читати новину українською
Рецепт домашнего майонеза
Рецепт домашнего майонеза / Богданна Рыбак

Что только не входит в состав магазинного майонеза – пальмовое масло, эмульгаторы, консерванты. Все эти составляющие приносят для организма человека вред. Поскольку майонез считается одним из самых популярных соусов в мире, вы смело и без вреда для здоровья можно приготовить его дома.

Майонез стал универсальным соусом для салатов, маринования мяса, история которого берет начало во французской кухне. В украинской же кухне майонез стал популярным в начале ХХ века и продолжает завоевывать сердца украинских гурманов.

Читайте также: Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски

Какие продукты нужны для приготовления майонеза

Ингредиенты для майонеза:
– куриный желток;
– 400 мл оливкового или подсолнечного масла;
– 1 чайная ложна горчицы;
– 1 чайная ложка винного уксуса;
– сок половины лимона;
– соль;
– перец.

рецепт майонезу
Рецепт майонеза

Как приготовить домашний майонез

1. Куриный желток, горчицу, уксус и сок лимона смешиваем с помощью миксера до однородной консистенции.

Читайте также: Рецепт домашнего сыра фета

2. Тонкой струйкой вливаем в смесь масло, продолжая взбивать миксером.

3. Солим и перчим по вкусу.

Если готовый майонез слишком густой, нужно добавить теплой кипяченой воды.

Приятного аппетита!


Автор фото: Богданна Рыбак

blog_ava
Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
сегодня
4651
Автор: Богданна Рыбак
Теги: Публикации LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза
сегодня 14:02 Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза
Богданна Рибак 10
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
4 апреля 18:29 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
117
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
9253
Рецепт домашнего сыра фета
4 апреля 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 96
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 5678
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук