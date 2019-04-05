Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза

Что только не входит в состав магазинного майонеза – пальмовое масло, эмульгаторы, консерванты. Все эти составляющие приносят для организма человека вред. Поскольку майонез считается одним из самых популярных соусов в мире, вы смело и без вреда для здоровья можно приготовить его дома.

Майонез стал универсальным соусом для салатов, маринования мяса, история которого берет начало во французской кухне. В украинской же кухне майонез стал популярным в начале ХХ века и продолжает завоевывать сердца украинских гурманов. Читайте также: Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски Какие продукты нужны для приготовления майонеза Ингредиенты для майонеза:

– куриный желток;

– 400 мл оливкового или подсолнечного масла;

– 1 чайная ложна горчицы;

– 1 чайная ложка винного уксуса;

– сок половины лимона;

– соль;

– перец.

Рецепт майонеза Как приготовить домашний майонез 1. Куриный желток, горчицу, уксус и сок лимона смешиваем с помощью миксера до однородной консистенции. Читайте также: Рецепт домашнего сыра фета 2. Тонкой струйкой вливаем в смесь масло, продолжая взбивать миксером. 3. Солим и перчим по вкусу. Если готовый майонез слишком густой, нужно добавить теплой кипяченой воды. Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак