Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза
Что только не входит в состав магазинного майонеза – пальмовое масло, эмульгаторы, консерванты. Все эти составляющие приносят для организма человека вред. Поскольку майонез считается одним из самых популярных соусов в мире, вы смело и без вреда для здоровья можно приготовить его дома.
Майонез стал универсальным соусом для салатов, маринования мяса, история которого берет начало во французской кухне. В украинской же кухне майонез стал популярным в начале ХХ века и продолжает завоевывать сердца украинских гурманов.
Читайте также: Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
Какие продукты нужны для приготовления майонеза
Ингредиенты для майонеза:
– куриный желток;
– 400 мл оливкового или подсолнечного масла;
– 1 чайная ложна горчицы;
– 1 чайная ложка винного уксуса;
– сок половины лимона;
– соль;
– перец.
Рецепт майонеза
Как приготовить домашний майонез
1. Куриный желток, горчицу, уксус и сок лимона смешиваем с помощью миксера до однородной консистенции.
Читайте также: Рецепт домашнего сыра фета
2. Тонкой струйкой вливаем в смесь масло, продолжая взбивать миксером.
3. Солим и перчим по вкусу.
Если готовый майонез слишком густой, нужно добавить теплой кипяченой воды.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак