Быстрый и питательный завтрак: молочный смузи с бананом и нектарином
Существует множество вкусных вариантов, как встретить жаркое утро с сытными завтраками и напитками. Предлагаем вам узнать рецепт вкусного смузи, который можно приготовить за 10 минут.
Эксперты расходятся в мнениях, можно ли утром употреблять смузи и действительно ли это нужная и безвредная смесь продуктов. Поэтому, если вы все же сомневаетесь, стоит ли начинать свой день с этого напитка – готовьте и пейте его в любое период дня.
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Бананы и нектарины – замечательное сочетание!
Ингридиенты:
– банан – 1 шт .;
– нектарин – 1 шт .;
– молоко – 300 мл;
– ванильный сахар – 8 г;
Рецепт приготовления:
1. Почистите фрукты и порежьте на мелкие кусочки.
2. Отправьте фрукты в блендер.
3. Добавьте к полученному пюре ванильный сахар и молоко.
4. Взбейте все ингредиенты. Завтрак готов!
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