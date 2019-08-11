Быстрый и питательный завтрак: молочный смузи с бананом и нектарином

Существует множество вкусных вариантов, как встретить жаркое утро с сытными завтраками и напитками. Предлагаем вам узнать рецепт вкусного смузи, который можно приготовить за 10 минут.

Эксперты расходятся в мнениях, можно ли утром употреблять смузи и действительно ли это нужная и безвредная смесь продуктов. Поэтому, если вы все же сомневаетесь, стоит ли начинать свой день с этого напитка – готовьте и пейте его в любое период дня.

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Бананы и нектарины – замечательное сочетание!

Ингридиенты:

– банан – 1 шт .;

– нектарин – 1 шт .;

– молоко – 300 мл;

– ванильный сахар – 8 г;

Рецепт приготовления:

1. Почистите фрукты и порежьте на мелкие кусочки.

2. Отправьте фрукты в блендер.

3. Добавьте к полученному пюре ванильный сахар и молоко.

4. Взбейте все ингредиенты. Завтрак готов!

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