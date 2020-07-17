Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр воспитывает 2-летнего сына Романа от украинского беглого олигарха Александра Онищенко. Анна Ризатдинова для ребенка стала и мамой, и папой одновременно, ведь отец не поддерживает общения с отпрыском.

Олимпийская чемпионка и финалистка проекта "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова воспитывает сына Романа сама после расставания с Александром Онищенко. В интервью для издания "КП в Украине" гимнастка рассказала, как справляется с материнством и как растет ее первенец.

Читайте также Он из всего любит делать пиар, – Анна Ризатдинова рассказала о Владимире Остапчуке

Знаменитость не скрывает, что воспитывать сына самостоятельно сложно, ведь ему не хватает мужского общения. Поэтому Анна Ризатдинова исполняет роль отца. Она хочет отдать сына в спорт, где тренером будет мужчина. Уже с сентября мальчик будет заниматься футболом и плаванием.

Иногда бывает очень сложно. Я строгая и справедливая мама, максимально должна давать сыну любовь и в то же время быть строгой. В каких-то ситуациях быть и мамой, и папой,

– объяснила Анна Ризатдинова.

Однако чемпионка признается, что балует сына подарками и покупает ему все, что он хочет. По ее словам, 2-летний Роман растет послушным малышом, однако без разговоров на повышенных тонах не обходится, когда он ведет себя неподобающим образом.

А вот насчет общения с отцом сына Александром Онищенко, Анна Ризатдинова категорична. Она уверяет, что их объединяет только ребенок, однако сейчас общение они не поддерживают: "Наши дороги совершенно разошлись. У него своя жизнь, а у меня своя. К счастью или к сожалению, отношения мы не поддерживаем".