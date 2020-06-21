Лидер популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя по случаю Дня отца поделился трогательной историей и рассказал, что для него означает отцовство. Артист говорит, что главное – любить своих детей ежедневно.

Фонд Народонаселения ООН в Украине вместе с Еленой Зеленской, Офисом Президента и другими учреждениями присоединились к поздравлениям по случаю Дня отца, который в Украине отмечают сегодня, 21 июня, и реализовали фотопроект об отцовстве. В нем приняли участие многие знаменитые украинские папы, в частности Тарас Тополя.

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Тарас Тополя рассказал об отцовстве

Артист состоит в браке с певицей Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя). Супруги воспитывают двух сыновей и ожидают появления дочери. Исполнитель рассказал, что для него означает отцовство и поделился интересными деталями семейной жизни.

Быть отцом каждый день – это значит любить своих детей. Когда ты любишь детей, когда ставишь их на уровне с собой и понимаешь, что они продолжат тебя, то и воспитываешь их соответственно. Тогда каждое твое движение, каждый твой поступок продиктован любовью к ним. А уже все остальное – детали. То, как мы просыпаемся, учимся, гуляем, делаем зарядку, чистим зубы или что-то другое – это нюансы. Нюансы, которые начинаются с любви,

– трогательно сказал Тарас.

Певец признался, что с женой каждый вечер читают сыновьям книжки. Они засыпают под украинские сказки, песни. В семье даже есть традиция – вчетвером садиться на одну кушетку и читать.

Дети так с нами и засыпают. Затем мы разносим их по их кроватям и возвращаемся к своим делам. Тот момент, что они засыпают с нами, для них является очень важным. И перед сном мы постоянно говорим им, какие мы рады, что они у нас есть, что мы очень их ждали, как сильно любим их, что они наше счастье. Мы хотим вложить в их подсознание – они желанные дети, что бы не случилось, мы будем рядом,

– рассказал исполнитель.