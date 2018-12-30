Быть, как Ее Величество: топ-30 роскошных образов королевы Летиции за время правления

Жена Филиппа VI является примером для подражания не только для испанских женщин. Королева Летиция отличается элегантностью в выборе своих нарядов, однако она всегда добавляет нотки сексуальности и не забывает подчеркивать свою женственность. Журналисты LifeStyle 24 сделали для вас яркую подборку лучших выходов 46-летней королевы Испании.

Иногда женщины в обыденной жизни, руководствуясь желанием подчеркнуть свою женственность, могут переборщить с размером декольте или длиной платья. Или же наоборот, работая в отраслях, в которых нужно выглядеть строго и сдержанно, не могут полностью раскрыть свою женственность.

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Для стиля женщин из королевских семей такие вещи недопустимы, однако им нужно придерживаться баланса и контраста во время каждого светского выхода. Говорят, чтобы выработать чувство стиля, не обязательно иметь кучу денег или покупать много вещей, достаточно следить за теми, кто тебя вдохновляет и брать во внимание маленькие детали.

Королева Летиция может стать первой в списке женщин, стилю которых нужно подражать. В каждом ее выходе присутствует королевская сдержанность, но одновременно и женская роскошность.

К вашему вниманию топ-30 нарядов испанской королевы в одной цветовой гамме или подобном стиле.



Королева Летиция предпочитает синий, когда идет на мероприятия, происходящие вечером / Instagram / @royal.addicted



Испанская икона стиля демонстрирует, как носить красный / Instagram / @royal.addicted



Летиция доказывает, что розовый идет не только блондинкам / Instagram / @royal.addicted



Королева Испании любит платья из легкой ткани / Instagram / @royal.addicted



Жене Филиппа VI по нраву платья темных оттенков / Instagram / @royal.addicted



Платье "в горошек" всегда будут актуальными / Instagram / @royal.addicted



Королева Летиция роскошно выглядит в белом / Instagram / @royal.addicted



Королева выбирает юбки с цветочным принтом / Instagram / @royal.addicted



Испанская икона стиля часто выбирает пастельные цвета / Instagram / @royal.addicted